von Rolf Hohl

Wenn der Schnee kommt, ist das zumindest für die Wintersportler ein Grund zur Freude. Was aber so manche vergessen, sind die damit verbundenen Pflichten, dass es nicht zu ungewollten Rutschpartien auf Gehwegen und Straßen kommt.

Und das betrifft vor allem Mieter, Pächter und Hausbesitzer. Diesen schreibt die Satzung über die Verpflichtung der Straßenanlieger zum Reinigen, Schneeräumen und Bestreuen der Gehwege vor, was bei Schneefall zu tun ist.

Große Hürde für ältere Leute

In St. Georgen ist das den meisten Bewohnern auch bewusst, wie Christian Pflumm vom Ordnungsdienst der Stadt betont. „Und wenn es einmal jemand vergessen hat, dann klingeln wir kurz und machen die Leute darauf aufmerksam“, sagt er. Öfter komme es auch vor, dass Bewohner in den Winterurlaub fahren und vergessen, jemand anderes mit dem Räumen der zugeschneiten Wege zu Hause zu betrauen.

Oft seien es nämlich Betroffene selbst, die sich beim Ordnungsdienst melden, wenn sie irgendwo nicht mehr durchkommen. „Besonders ältere Leute mit Rollatoren bekommen schnell Schwierigkeiten, deshalb achten wir darauf, dass auch zeitnah geräumt wird“, so Pflumm. Für normale Gehwege gilt dabei eine Breite von etwa 1,2 Metern. Dazu gehört auch das nachträgliche Streuen von Granulat oder Split.

Eine Frage des Augenmaßes

Wie fast überall bei seinen Kontrollen hat der Vollzugsbeamte auch hier einen gewissen Ermessensspielraum. „Manche sind da auch etwas überempfindlich und rufen sofort bei uns an sobald Schnee liegt. Man muss aber nicht gleich bei den ersten Schneeflocken raus rennen und mit dem Räumen beginnen, sondern mit Augenmaß vorgehen“, erklärt er. Schriftliche Ermahnungen gebe es daher nur etwa fünf bis zehn pro Jahr. „Im Großen und Ganzen können wir uns aber nicht beklagen, das funktioniert hier ziemlich gut“, resümiert Pflumm.

Ob mit der Hand oder mit der Schneefräse: Anwohner sind verpflichtet, innerhalb angemessener Frist die Gehwege zu räumen. | Bild: Sprich, Roland

Wer sich aber auch nach Ermahnung durch den Ordnungsdienst der Stadt nicht zum Schneeschippen bewegen lässt, muss mitunter mit einem empfindlichen Bußgeld rechnen. Bis zu 1000 Euro könne dieses betragen, wie Pflumm erklärt. Aber seit er hier in St. Georgen tätig ist, sei dies noch nie notwendig geworden.

Gefahr von Dachlawinen

Etwas komplizierter stellt sich die Situation bei Schnee auf dem Dach dar. Grundsätzlich ist es Hausbewohnern nämlich nicht zumutbar, dass sie da hoch klettern und diesen entfernen. So obliegt es etwa beim Parken in den meisten Fällen der Sorgfaltspflicht der Autofahrer, abzuschätzen, ob von Dachlawinen eine Gefahr für ihr Fahrzeug ausgeht.

Entsteht dann trotzdem ein Schaden durch herabfallenden Schnee, wäre der Autofahrer selbst haftbar. Eine allgemein gültige Regelung gibt es hierbei jedoch nicht, wie Christian Pflumm betont, da solche Fälle oft durch Gerichte beurteilt werden müssen.

Es empfiehlt sich also zumindest am Boden, lieber rechtzeitig den Schneeschieber in die Hand zu nehmen und mit dem Räumen zu beginnen. Immerhin ist schon für die kommende Woche der nächste Schnee angekündigt.