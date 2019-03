Der Fasnet-Dienstag gehörte den Kindern: Unzählige kleine Piraten, Indianer und Einhörner haben in der Unterkirche noch einmal ausgiebig Fasnet gefeiert, bevor die Kostüme vorerst wieder im Schrank verschwinden. Die katholische junge Gemeinde (KJG) hat sich wieder große Mühe gegeben, um den kleinsten Narren einen schönen Nachmittag zu bescheren.

St. Georgen Trotz Wetterkapriolen ziehen 28 Fasnetsgruppen durch St. Georgen Das könnte Sie auch interessieren

Während sich die Eltern des närrischen Nachwuchses mit allerlei Getränken, Kuchen und frischen Waffeln stärkten, tanzten und spielten die Kinder vor der Bühne. Dort führte das Organisationsteam um Piotr Lachendro und Andrea Rauer durch das bunte Programm mit Musik, Tanz und Spielen. Nachdem viele Kinder zunächst noch etwas verhalten waren, forderte Lachendro mehr Einsatz von seinem jungen Publikum. "Jetzt zeigt mal, was ihr könnt", rief er den Kindern zu – und die ließen sich nicht lange bitten. Bei den Partykrachern "Das rote Pferd" und "Cowboy und Indianer" sangen und tanzten die Kleinen ausgelassen mit.

Wettessen und Reise nach Jerusalem kommen gut an

Besonders die von der KJG vorbereiteten Spiele strapazierten die Lachmuskeln aller Anwesenden. So mussten die Kinder zum Beispiel bunte Gummischnüre um die Wette essen und sich in Teams gegenseitig mit Toilettenpapier in kleine Mumien verwandeln. Beim Spieleklassiker "Reise nach Jerusalem" ging es so harmonisch zu, dass die zwei Besten sich am Ende lieber den Sieg teilen wollten, statt sich um den letzten Stuhl zu streiten.

Der Spieleklassiker: Bei der "Reise nach Jerusalem" tanzen die Kinder ausgelassen um die verbliebenen Stühle, bis die Musik stoppt und es gilt, einen der begehrten Sitzplätze zu ergattern. Zwei Sieger teilen sich am Ende den ersten Platz. | Bild: Svenja Graf

Pastoralreferent Benedikt Müller zeigte sich mehr als zufrieden mit dem Verlauf der Kinderfasnet und lobte das Organisationsteam der KJG. "Das ist ein schönes Programm, das den Kindern sichtlich Spaß macht", sagte er am Rande der Veranstaltung. Außerdem sei er froh über die Unterstützung der Narrenzunft, von der ebenfalls viele Mitglieder anwesend waren und mit den Kindern gemeinsam die Fasnet ausklingen ließen.