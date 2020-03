von Rolf Hohl

Wer den derzeitigen Grad der Verunsicherung bei der St. Georgener Bevölkerung erfahren möchte, braucht nur einen Blick in die örtlichen Supermärkte und Apotheken zu werfen. Verwaiste Regale und ausverkaufte Schutzmasken und Desinfektionsmittel machen deutlich, dass sich viele auf eine Ausbreitung des Coronavirus vorbereiten, auch wenn es dafür nach Einschätzung von Ärzten keinen Anlass gibt.

An den Schulen, an denen nach den Ferien gerade wieder der Unterricht beginnt, herrscht aber weitgehende Gelassenheit. So findet der morgige Wintersporttag am Thomas-Strittmatter-Gymnasium wie geplant statt, jedoch wird die Schulleitung dort noch in dieser Woche über allfällige Vorkehrungen beraten.

Anweisungen vom Gesundheitsamt

Insgesamt gebe es in der aktuellen Situation keinen Anlass dazu, an den Schulen Maßnahmen wegen dem Virus zu ergreifen, so Markus Esterle, Leiter der Bürgerdienste bei der Stadtverwaltung. „Wenn aber an einer Schule ein Fall auftreten würde, müsste das Gesundheitsamt des Landkreises als zuständige Behörde entscheiden, was zu tun ist“, erklärt er.

Unaufgeregt läuft der Betrieb auch in den Kindergärten weiter, wie etwa beim Familienzentrum Weidenbächle. Dort würden im Moment die üblichen Vorsichtsmaßnahmen gelten, die auch bei gewöhnlichen Grippewellen getroffen werden, so die Leiterin der Einrichtung, Martina Obergfell. „Bei den vielen sozialen Kontakten, die wir hier jeden Tag haben, ist das aber selbstverständlich. Ansonsten läuft aber der Alltag ganz normal weiter“, sagt sie. Auch seitens der Eltern sei bisher keine Aufregung oder gar Panik vor allfälligen Infektionen zu vernehmen, so Obergfell.

Das bestätigt auch Heike Eble vom evangelischen Kindergarten Spatzennest in Langenschiltach. Und auch dort seien keine Maßnahmen getroffen worden, die über das hinausgehen, was im Zuge von Grippe- oder Magen-Darm-Erkrankungen üblich sei. Dazu gehörten etwa gründliche Desinfektion der Hände und eine Überprüfung von Personen, die in den besonders betroffenen Gebieten wie Zentral-China oder Norditalien im Urlaub waren.