von Rolf Hohl

Es ist ein Problem, vom dem kaum ein traditioneller Handwerksbetrieb verschont bleibt. Ob in der Stadt oder auf dem Land: an vielen hängen irgendwann die weißen Zettel, auf denen in Handschrift darauf hingewiesen wird, dass das Geschäft bald schließen werde.

In diesen Zeiten geht „Zuckerbeck„ Friedrich Straub einen anderen Weg. Er hat 40 000 Euro in die Hand genommen, um seinen Laden am Bärenplatz für die Zukunft fit zu machen. „Wenn früher drei Leute an der Theke standen, war der Laden schon voll. Jetzt haben wir viel mehr Platz und es sieht auch noch gemütlicher aus“, sagt er. Und die Kunden dankten es ihm mit einem regen Andrang bei der gestrigen Wiedereröffnung.

„Nachtarbeitszeiten sind für die meisten ein Hindernis“

Nichtsdestotrotz kämpft auch Straub mit den Unwegsamkeiten seines Gewerbes. „Auch ich hätte noch einige Stellen zu besetzen, aber die Nachtarbeitszeiten sind für die meisten ein Hindernis.“ Umso wichtiger sei es da, die vorhandenen Mitarbeiterinnen zu halten. Schon jetzt bezahle er deswegen Löhne über dem Branchentarif, und beim Umbau am Bärenplatz hat er nicht nur in eine neue Verkaufstheke und Sitzgelegenheiten investiert, sondern auch einen einfacheren Zugang zur Mitarbeitertoilette geschaffen.

Früher, so schildert Straub, hätten die Verkäuferinnen immer um das Haus herum zur Rückseite gehen müssen, während die Theke so lange unbesetzt blieb. Und auch das gesamte Inventar sei vorher hoffnungslos marode und veraltet gewesen, was sich mit dem Umbau jetzt geändert hat.

Eine Frage des Geschmacks

Die gegenseitige Fürsorge sei Teil des familiären Betriebsklimas, wie er erklärt. „Wir duzen uns hier alle und helfen einander, wo wir können.“ Auch zur Familie Zucker, den einstigen Inhabern der Bäckerei, bestehe noch immer ein enger Kontakt. „Wir erfahren von ihnen wirklich viel Unterstützung. Wenn es mal eng wird, kommen sie noch immer selbst in die Backstube und helfen aus“, erzählt Straub. Denn es sei durchaus keine Seltenheit, dass er zwischen zehn und zwölf Stunden am Tag arbeite.

Wer wissen will, weshalb er sich diesen Aufwand antut, kann ihn oder auch seine Kunden fragen. Von beiden erhält man dieselbe Antwort: Der Geschmack. „Wir arbeiten hier nicht mit Teiglingen, die man nur noch aufbacken muss, sondern das ist alles Handarbeit. Je mehr Zeit ein Teig hat, desto besser wird der Geschmack“, lautet seine einfache Erfolgsformel.

Zeit und Ruhe gegen Billigbrötchen

Und die ist auch Werkzeug im Kampf gegen Supermarkt-Brötchen und Billig-Bäckereiketten. Diesen fehle nämlich diese Zeit, was der Grund sei, weshalb man sich danach immer so aufgebläht fühle. „Immer wenn irgendwo wieder ein solches Geschäft aufmacht, merken wir das. Einige Kunden kaufen dann eine Weile ihr Brot dort, und kommen dann wieder zu uns“, sagt Straub. Die Qualität, betont er immer wieder, sei die einzige Möglichkeit für ihn, sich gegen die oft viel günstigere Konkurrenz zu behaupten.

Diese gilt es für ihn nun zu erhalten, womit er schon reichlich beschäftigt ist. Immer wieder tüftelt er an neuen Kreationen und mit anderen Mehlsorten, um auch Nischen zu füllen: „Laktosefreie Produkte sind da gerade ein großes Thema, und dafür haben wir hier auch das Zielpublikum“, sagt er.

Auf keinen Fall jedoch wolle er in irgendeiner Weise expandieren und noch mehr Filialen eröffnen. „Dann müsste ich anfangen mit Maschinen zu arbeiten – und darunter leidet letztlich die Qualität.“ Alles von Hand zu machen koste zwar viel Zeit, doch die sei es ihm wert. „Auch heute“, sagt er noch, „werde ich vermutlich wieder bis um halb elf abends in der Backstube stehen.“