Leicht waren seine Bedingungen in diesem Jahr nicht. Wenn kaum noch Schnee fällt, ist es mit dem Langlaufen nicht so einfach. „Ich konnte nur bedingt trainieren“, sagt Josef Ilgner, der mit 71 Jahren noch immer auf hohem Niveau sportlich aktiv ist. Nun hat er bei den Skimarathon-Europameisterschaften im Rahmen des Ganghoferlaufs im österreichischen Leutasch in seiner Alterklasse den dritten Platz belegt. Nach rund zwei Stunden und 18 Minuten war er im Ziel.

Und das war auch dieses Mal kein leichtes Unterfangen. 42 Kilometer hatte er auf dem Skiern zu absolvieren. Erst ging es lange bergab, dann lange bergauf – ein forderndes Streckenprofil. „Man bekommt nichts geschenkt“, sagt der Mann vom Skiverein St. Georgen. Doch klar, irgendwie war der Weg doch zu bewältigen. Auch wenn die Bedingungen nicht leicht sind. „Man weiß nie, wo sich die Konkurrenten in der Altersklasse befinden“, sagt Ilgner. Nur rund anderthalb Minuten haben am Ende gefehlt. „Das hätte man vielleicht rauslaufen können“, sagt er. Zudem lag zwischen den Wettkämpfen viel Zeit. Sechs Wochen war die letzte Veranstaltung schon her.

Senioren-WM als Ziel

Ein großes Ziel hat Josef Ilgner noch. Die Senioren-Weltmeisterschaft in Kanada. Dort, wo er schon 1995 seinen ersten internationalen Wettbewerb gelaufen ist. „Es wird vielleicht der letzte große Wettkampf meiner Karriere“, sagt Ilgner.