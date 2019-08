von Rolf Hohl

Wenn jemand wissen will, warum seine Orgel eine Überholung nötig hat, braucht Jochen Kiene nur eine bestimmte Taste auf seiner Klaviatur zu drücken. Ein schriller Ton zerreißt dann die Luft, und es kommt vor, dass er einfach nicht mehr verstummen will, wenn der Kantor der Lorenzkirche die Taste wieder loslässt. Kiene nennt ihn „den Heuler“. Bei manchen Stücken gelingt es ihm, den Ton zu überspielen und niemand bemerkt etwas von dem Makel. Passiert das jedoch bei ruhigeren Passagen, ist der Ton deutlich zu hören.

Die schrillen Töne sollen entschärft werden

Das soll sich ab Januar kommenden Jahres ändern. Dann wird das 51 Jahre alte Instrument renoviert und mit neuer Technik ausgestattet. Konkret bedeutet das, dass die rund 4000 Pfeifen gereinigt, neu gestimmt und wenn nötig repariert werden. Und auch eine tonalische Feinkorrektur soll es geben: „Zu der Zeit, als die Orgel gebaut wurde, hat man noch etwas schrillere Töne bevorzugt. Jetzt wollen wir sie im Zuge der Renovierung ein wenig ‚entschärfen‘“, erklärt Kiene. Dazu werden die Instrumententechniker über kleine Zugänge auf der Rückseite sogar in die gewaltigen Orgelkästen hineinsteigen müssen. Schon an Pfingsten soll die runderneuerte Orgel dann wieder eingeweiht werden.

„Vollständig beherrschen kann man eine Orgel nicht“

Neben der Instandsetzung bekommt das Instrument auch eine teilweise neue Bedienung. „Dadurch hat man während der Konzerte viel mehr Möglichkeiten für Variationen – darauf freue ich mich schon sehr“, sagt Kiene. Heute grenzt das, was er während des Orgelspiels koordinativ alles machen muss, nämlich oft an der Unmöglichkeit: Spielt der Kantor etwa einen Choral, muss er gleichzeitig den Bass, die Melodie und die Begleitung spielen und nebenbei noch allerhand Feineinstellungen an dem Instrument vornehmen. „Es ist ein langer Prozess, bis man das alles gleichzeitig koordinieren kann“, sagt er. „Aber vollständig beherrschen kann man eine Orgel nicht.“

St. Georgen Überwältigendes Klang-Erlebnis Das könnte Sie auch interessieren

Das Spiel auf dem komplexen Instrument begleitet den 28-Jährigen schon sein halbes Leben. Als während seiner Schulzeit die Schule ihr 175-jähriges Bestehen feierte, wurde Orgel gespielt, was damals ausreichte, um den späteren Lebensweg des Kantors vorzuzeichnen. Auch sein Großvater habe schon Orgel gespielt, und so sei er über sein Musikstudium schließlich auch dazu gekommen.

Ein ganzes Orchester in hölzernen Kästen

Trotzdem hat es nie den Anschein von mühseliger Arbeit, wenn Jochen Kiene an dem Instrument sitzt, auch wenn er manchmal Wochen damit verbringt, Stücke für ein Konzert einzustudieren. Vielmehr vermag er mit Leichtigkeit und seiner Spielfreude, die er zu keinem Zeitpunkt verbirgt, das Publikum immer wieder zu überraschen. Je nachdem, welche Stimmung er gerade vermitteln will, kitzelt er hohe, fröhliche oder eben dumpfe, pathetische Töne aus der Orgel hervor. Mit den fast endlos vielen Einstellungen, die sie ermöglicht, kann er auch verschiedene Instrumente wie Trompete, Fagott, Glocken und Flöten imitieren. Manchmal hört es sich dann an, als säße ein ganzes Orchester in den hölzernen Kästen hinter ihm.

St. Georgen Rätselraten auf dem Friedhof: Warum vier Grabkreuze auf dem Boden liegen Das könnte Sie auch interessieren

Diese musikalische Vielfalt demonstriert Kiene inzwischen regelmäßig bei seinen Orgelkonzerten – sei es vor Weihnachten oder zur Marktzeit jeweils an den Samstagen im Juli. „Wenn man immer mal wieder vereinzelt so etwas anbietet, vergessen es die Leute wieder. Darum spiele ich jetzt jeweils während mehrerer Wochen hintereinander“, erklärt er. Auch überlege er sich gerade, ein Programm für Schulklassen zu organisieren, um das Interesse an der Musik zu wecken. „Orgeln haben eine so enorme Klanggewalt, und die vermag auch Kinder zu beeindrucken“, ist Kiene überzeugt.

Ein Herz für den „Heuler“

Durch die Orgelmusik-Konzerte und durch Spenden ist jedenfalls schon einiges zusammengekommen, um die Kosten von 180 000 Euro für die Orgelsanierung zu stemmen. Die eine Hälfte davon stammt aus kirchlichen Fördertöpfen, die andere muss die Kirchengemeinde selbst aufbringen. Mit einer besonderen Aktion will auch der Kantor noch mehr Spenden für seine Orgel sammeln: Ab September können Patenschaften für einzelne Pfeifen des riesigen Instruments übernommen werden. Und vielleicht findet sich ja sogar jemand für den tückischen „Heuler“.