Zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren auf Bewährung wurde ein in St. Georgen wohnhafter, 47 Jahre alter Mann verurteilt. Er hat eine Bekannte, die bei ihm übernachtete, sexuell missbraucht. Die Anklage lautete daher auf Vergewaltigung.

Opfer kommt nicht zur Verhandlung

Zugetragen hat sich die Tat im März dieses Jahres. Da die betroffene Frau nicht persönlich anwesend war, schilderte die ermittelnde Beamtin der Kriminalpolizei den Sachverhalt, wie er sich den Ermittlungen zufolge zugetragen hat.

Beziehungsstreit und Alkoholkonsum

Demnach habe die 27-jährige, aus dem Umland stammende Frau nach einem Beziehungsstreit mit ihrem Lebenspartner die gemeinsame Wohnung verlassen und sei zunächst zu einer Freundin gefahren. Dort habe sie Alkohol konsumiert. Später am Abend habe sie zwei Freunde angerufen, um sich zu einem Bekannten nach Schramberg bringen zu lassen, wo sie übernachten wollte.

Noch mehr Alkohol getrunken

Am frühen Morgen, so hätten die Ermittlungen gegeben, sei man zunächst in die Wohnung des späteren Angeklagten in St. Georgen gefahren. Während sich der zweite Bekannte verabschiedet habe, sei die Frau mit in die Wohnung gegangen. Dort habe man zunächst weiteren Alkohol getrunken. Zudem habe die Frau starke Medikamente eingenommen. Aufgrund des Alkohol-Medikamenten-Cocktails sei die Frau schließlich eingeschlafen.

Frau am Unterkörper entkleidet

Diese Situation habe der Mann ausgenutzt. Er hat die Frau am Unterkörper entkleidet und sie zunächst auf sexuelle Weise im Intimbereich berührt. Als der Mann versucht habe, in sie einzudringen, sei die Frau aufgewacht. Daraufhin habe der Mann sofort von ihr abgelassen.

Auch der 47-Jährige war stark betrunken

Zum Zeitpunkt der Tatausführung stand nicht nur die Geschädigte, sondern auch der Angeklagte unter erheblichem Alkoholeinfluss. Deshalb und weil er keine Gewalt anwendete, um sein Vorhaben durchzusetzen, und aufgrund des Umstandes, dass der Mann bislang strafrechtlich nicht in Erscheinung getreten ist, sah die Staatsanwaltschaft zwei Jahre Haft als ausreichendes Strafmaß an.

Gute Sozialprognose

Die Verteidigung sprach von einer guten Sozialprognose. So habe der Mann, der seit 1994 in Deutschland lebt, bis zu einem Unfall vor zwei Jahren dauerhaft gearbeitet und sei bemüht, nach momentaner Arbeitslosigkeit wieder eine Beschäftigung zu finden.

200 Sozialstunden zu leisten

Das Gericht verurteilte den Mann schließlich zu zwei Jahren Haft, die auf drei Jahre zur Bewährung ausgesetzt ist. Zudem muss der Mann 200 Stunden gemeinnützige Arbeit leisten und die Fachstelle Sucht aufsuchen, um sein Alkoholproblem in den Griff bekommen. Außerdem wurde er zur Aufarbeitung der Tat bei der forensischen Ambulanz Baden verpflichtet.