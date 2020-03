von SK

Mit brachialer Gewalt sind nach derzeitigen Ermittlungen zwei unbekannte Täter in den frühen Morgenstunden des Montags in das Hallenbad St. Georgen eingedrungen, um an Bargeld aus dem Kassenautomaten und aus einem im Hallenbad befindlichen Kiosk zu kommen.

In der Zeit etwa zwischen Mitternacht und 0.30 Uhr hebelten die Einbrecher laut Polizei zunächst die Eingangstüre an der Ostseite des Gebäudes, die in Richtung Schule liegt, auf. So ins Innere des Hallenbades gelangt, brachen die Täter eine weitere Türe auf und begaben sich zielstrebig zum Kiosk des Bades. Dort hebelten die Einbrecher eine Glasschiebetüre auf und erbeuteten aus dem Verkaufsraum des Kiosks vorhandenes Wechselgeld in noch nicht bekannter Höhe.

Die Tür nach dem Einbruch ins Hallenbad. | Bild: Ganter, Patrick

Im Anschluss nahmen sich die Täter den Kassenautomaten des Hallenbades vor, brachen diesen mit dem mitgeführten Brecheisen auf und entnahmen drei darin befindliche Geldauffangschächte mit Bargeld. Zudem entwenden die Unbekannten einen im Kassenbereich aufgestellten Computer und flüchten anschließend mit ihrer Beute aus dem Hallenbad.

In einem nördlich zwischen dem Hallenbad und der Schramberger Straße gelegenen Waldstück nur knapp 100 bis 200 Meter entfernt, entledigen sich die Täter den mitgenommenen und von ihnen geleerten Geldauffangbehältern des Kassenautomaten. Insgesamt richteten die Einbrecher durch ihr brachiales Vorgehen mehrere 1000 Euro Sachschaden an.

Die Polizei St. Georgen hat entsprechende Ermittlungen eingeleitete und bittet dringend um Hinweise. Personen, die in den frühen Morgenstunden verdächtige Wahrnehmungen im Bereich des Hallenbades gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier St. Georgen unter der Telefonnummer 07724/949500 in Verbindung zu setzen.