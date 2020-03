In der Triberger Straße ist es am Montagnachmittag zu einem Auffahrunfall gekommen. Laut Polizeiangaben fuhr gegen 13.45 Uhr ein 24-Jähriger mit seinem Ford auf der Straße in Richtung Villingen. Hierbei übersah er vermutlich aus Unachtsamkeit einen vor ihm stehenden Skoda und fuhr diesem auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Skoda auf einen davorstehenden Ford geschoben. Alle Verkehrsteilnehmer blieben unverletzt, aber es entstand ein Sachschaden von insgesamt rund 9000 Euro.