Schritt um Schritt will sich Manfred Scherer ins Privatleben zurückziehen. Während die Parteien und Wählervereinigungen wieder ihre Liste für die Kommunalwahl aufstellen, hat der CDU-Mann seinen Abschied aus der Stadtpolitik von langer Hand geplant. Bereits Ende 2016 hat er sich von der Spitze des CDU-Stadtverbandes verabschiedet. Nach der Wahl im Mai wird auch seine Zeit als Gemeinderat und Fraktionsvorsitzender enden. Und das, obwohl der zweite Bürgermeister-Stellvertreter momentan besonders stark gefordert ist.

Zum Abschied eine besondere Rolle

Gemeinsam mit den Kollegen Joachim Kleiner (FW) und Hansjörg Staiger (SPD) muss Manfred Scherer die Rolle als Stellvertreter des Bürgermeisters seit Erkrankung von Michael Rieger im Oktober besonders intensiv ausüben. "Der Arbeitsaufwand hat sich natürlich nochmal gesteigert", sagt Scherer in einem Gespräch mit dem SÜDKURIER. Trotzdem sei selbstverständlich, diese Aufgabe zu übernehmen. Rund 30 Jahre lang hat der 68-Jährige die Geschicke der Stadt mitgestaltet. Das mache auch heute noch Spaß. "Als Gemeinderat kann man erleben, was in der Stadt passiert", sagt er. Nun wolle er trotzdem nicht mehr kandidieren, fünf Jahre seien eine sehr lange Zeit.

Auf ruhigere Zeiten eingestellt

"Meine Frau und ich haben uns gedanklich schon auf ruhigere Zeiten eingestellt", sagt Scherer. Manfred und Wilma Scherer wollen mehr Zeit für die beiden Enkel und für Reisen im dafür angeschafften VW-Bus. Zudem wolle er Platz machen. Für jüngere Köpfe, die neue Ideen für St. Georgen entwickeln und sich einbringen können. "Ein bisschen wehmütig werde ich aber auch sein", gibt Scherer zu. Als einer der jüngeren Köpfe hat sich Manfred Scherer damals vom heutigen Ehrenvorsitzenden Werner Ludwig überreden lassen, den CDU-Vorsitz zu übernehmen. Das war in der Zeit des Mauerfalls – im November 1989.

Die Liste der poltischen Ämter, die Manfred Scherer ausübte, ist bis heute sehr lang geworden: Fast drei Jahrzehnte blieb er Vorsitzender des CDU-Stadtverbandes, 15 Jahre im Gemeinderat, sowieso zehn Jahre im Kreistag und Ortschaftsrat. Nur eines der Ämter will er weiterhin ausüben – das als Mitglied des Kreistages. "Die Sitzungen sind in der Regel einmal im Monat", sagt Scherer. Das benötige weit weniger Zeit als die Funktion als Bürgermeister-Stellvertreter und Fraktionsvorsitzender. Manfred Scherer ist Träger der Bürgermedaille. Von 2002 bis 2011 organisierte er die Neujahrsempfänge der Stadt. Auch die Berufsmesse hat er initiiert.

Ein paar Pläne hat Scherer aber auch schon für die Zeit nach dem Gemeinderat. Für die Städtepartnerschaften will er sich unter anderem weiterhin einbringen. Gute Chancen also, dass er auch außerhalb von Amt und Würden noch einige gute Ideen hat.