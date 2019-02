Nein, sie ist nicht als Touristin hier. Die Erfahrungen, die Mia Baud in St. Georgen sammelt, sind viel intensiver. Seit August lebt die 18-jährige US-Amerikanerin nun in ihrer Gastfamilie bei Anja Muckle und Stefan Assfalg. Möglich ist das, weil sie Teil des Parlamentarischen Patenschaftsprogramms (PPP) des Deutschen Bundestages und des US-Congresses ist. Dadurch können Schüler und junge Berufstätige aus den USA und Deutschland ein Jahr im Ausland verbringen, wenn sie von einem Abgeordneten dafür nominiert wurden. In diesem Fall bekam Mia Baud nun Besuch vom Bundestagsabgeordneten Marcel Klinge (FDP).

St. Georgen Den Luxus wieder schätzen lernen: Schüler des Thomas-Strittmatter-Gymnasiums leben in Indien zwischen Müllbergen und Waisenkindern Das könnte Sie auch interessieren

Als Mia Baud im August ihre Reise antrat, stand sie vor einem Abenteuer. Von Deutschland wusste sie nicht besonders viel, auch die Sprache konnte sie nicht. "Mittlerweile denke ich sogar auf Deutsch", sagt sie heute, rund ein halbes Jahr später. Die 18-Jährige, die aufs Thomas-Strittmatter-Gymnasium geht, ist glücklich. "Ich habe wirklich eine tolle Gastfamilie."

An die Unterschiede zu ihrer Heimat in Colorado hat sie sich mittlerweile gewöhnt. Daran, dass man in Deutschland auch ohne Auto unterwegs sein kann – der St. Georgener Bahnhof ist von ihrem Wohnort nur gut zehn Minuten zu Fuß entfernt. Und daran, dass Gleichaltrige in Deutschland Whatsapp benutzen, um Nachrichten hin und her zu schicken. "Das macht niemand in den USA", sagt die junge Amerikanerin. Zudem sei in Deutschland alles sehr logisch und strukturiert. Nach ihrer Zeit, die im Juni enden wird, will sie auf jeden Fall mal wieder nach Deutschland kommen, vielleicht auch, um zu studieren.

St. Georgen Von Langenschiltach auf den afrikanischen Kontinent Das könnte Sie auch interessieren

"Die Erfahrung des interkulturellen Austauschs macht uns reicher", sagt auch Stefan Assfalg. Es ist bereits das vierte Mal, dass seine Familie ein Mädchen aus den USA aufnimmt. Deshalb wisse die Familie, zu der vier Kinder gehören, auch, wie ein solcher Austausch abläuft. "Weihnachten ist immer ein Knackpunkt", sagt Ehefrau Anja Muckle. Danach falle den Mädchen alles, vor allem das Deutsche, viel leichter.

Marcel Klinge nannte Mia Baud eine kleine Botschafterin ihres Landes und ist überzeugt davon, dass ein solcher Austausch beidseitig einen großen Nutzen hat. Die transatlantischen Beziehungen seien von enormer Bedeutung. Unter anderem deshalb wolle er auch für das PPP werben.

St. Georgen 17-jährige St. Georgenerin kämpft bald für Frauenrechte in Peru Das könnte Sie auch interessieren