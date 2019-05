Der Automobilzulieferer A. Maier Präzision GmbH, ein St. Georgener Familienunternehmen in der fünften Generation, befindet sich in einer wirtschaftlichen Krise. Auslöser sei, so heißt es in einer Pressemitteilung der Kanzlei Nickert, der massive Bestellrückgang in der Automobilbranche. Da sich hieraus stark negative Auswirkungen auf die Liquiditätsplanung ergaben, strebe das Unternehmen an, sich in einem sogenannten Schutzschirmverfahren finanziell und betriebswirtschaftlich zu reorganisieren. Die Geschäftsleitung werde nun die verbesserten Möglichkeiten zur Sanierung von Unternehmen (ESUG) nutzen und einen Insolvenzplan ausarbeiten.

Weiterer Ablauf: Neben dem Antrag auf Eigenverwaltung wurde auch ein sogenanntes Schutzschirmverfahren beantragt. Das zuständige Amtsgericht Villingen-Schwenningen hat sämtlichen Anträgen stattgegeben. Damit hat A. Maier nun die Gelegenheit, in Eigenregie einen nachhaltigen Sanierungsplan zur Restrukturierung des Unternehmens vorzulegen.

Gehälter durch Insolvenzgeld gesichert: Aktuell sind bei dem Unternehmen etwa 200 Mitarbeiter beschäftigt. Die Lohn- und Gehaltszahlungen seien über das Insolvenzgeld in voller Höhe sichergestellt.

