Das, was Till Eulenspiegel der Meenzer Fassenacht bedeutet, tut auch der St. Georgener Fasnet gut. Wenig bekannt ist, dass es in St. Georgen einen weiblichen Till gibt. Mit den spritzigen Anekdoten ist Tilli mit pointenreichem Vortrag gut am Maskenball in der Unterkirche angekommen. Verkörpert durch Maren Schwarz, hat diese Figur eine berechtigte Zukunft in der Bergstadt.

Als Tilli Eulenspiegel hält Maren Schwarz den Besuchern den Narrenspiegel mit wohlgeformten Worten vors Gesicht. | Bild: Werner Mueller

Eulenspiegeleien gibt es bekanntermaßen genug, nur mit dem Kundtun, da hapert es etwas. Der dem närrischen Publikum vorgehaltene Spiegel hatte auch Vereinsgeschehen parat. Dabei erfuhren die Angehörigen der Weiherhexen, dass nicht alles stimmig in ihrer Sage sei, was im Internet verbreitet wird. Hier ermahnte Tilli, näher an der historischen Wahrheit zu bleiben. So sagt Tilli: "Ein echter Narr kämpft nur mit Schläue und List."

Als Narzisse aus dem städtischen Blumenbeet entflohen gibt Ute Scholz Stadtgeschehen samt nationale- und internationaler Politik zum Besten. | Bild: Werner Mueller

Slawomir Moleta hatte die Musikerinnen und Musiker der Stadtmusik vor Ort gebracht. Deren Auftritt fegte "Atemlos" durch den Raum und das "Sex-Bomb" verfehlte seine rhythmische Wirkung nicht. "Bella Chiao" wurde keinesfalls zum Schlusssong, denn vor Ort spielt der "Schneewalzer" nicht bloß eine untergeordnete Rolle. Als die Musik "Über den Wolken" angekommen ist, konnte nur noch der Forhrenbobbele-Marsch die Narren mehr zum Jucken bringen.

Es hätte das eine oder andere „Sahneschnittchen“ mehr sein können beim Liedvortrag von Carolin Sprich, Annette Kienzler und Susi Dilger. | Bild: Werner Mueller

Die Jugendgruppe der Narrenzunft entführte in Richtung irischer Gefilde. Der Auftritt wirkte herzhaft frisch. Einstudiert haben den Tanz Nadja Höher, Saskia Trubarac und Vanessa Schachtmann. Den Blumen der städtischen Grünanlagen entflohen ist Ute Scholz. Ihre Bütt war eine Mischung aus Lokalkolorit zum Thema Hallenbad, der aktiven Bürgerstiftung, etwas aus der Bundespolitik mit Angie und der CDU. Der Bogen spannte sich "zum verlogenen Wicht" jenseits des großen Meeres und über den derzeit laufenden Brexit.

Die Katholische Junge Gemeinde (KJG) stellte Musicals mit Socken- Handmaskierung vor und die Jugend der Nesthexen tanzte den Gästen was. Nochmals Pfeffer streuten die Sahneschnittchen mit ihrem frivolen, doch inhaltlich gut gereimten Liedvortrag aus. Susi Dilger, Carolin Sprich und Annette Kienzler wirkten kurzweilig. Es hätte auch noch mehr sein können. Was die tanzenden Bettlaken darstellen wollten, war so deutlich nicht zu erkennen. Immerhin: die Aufführenden bekamen mehr als einen Achtungsapplaus. Mit erfrischenden Elementen besetzt war der Besentanz, und die Männer der Narrenzunft hüllten sich in grünen Lichterschein. Mit den entsprechenden Tanz-, Fuß- und Handbewegungen zeichnete das Männerballett mehr als vergängliche Lichtspuren auf die Bühne. Den Bergstadtfetzern gelang es einmal mehr, dem närrischen Volk die Ohren voll zu spielen. Den musikalischen Rest der Veranstaltung besorgte dann DJ San Valentino aus St. Georgen. Durch das Programm führten Ute Scholz und Corsin Kleiner.