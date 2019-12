Etwas verunsichert dürften die rund 50 Mitarbeiter von MLH Kunstofftechnik in die Weihnachtstage gehen. Das Unternehmen hat beim Amtsgericht Villingen-Schwenningen die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens beantragt.

Eine unmittelbare Gefahr auf Arbeitslosigkeit besteht für die Mitarbeiter derzeit aber nicht. Denn das Amtsgericht Freiburg hat eine vorläufige Eigenverwaltung angeordnet. Das bedeutet, dass die Sanierung des Unternehmens unter Aufsicht eines Sachverwalters vom Unternehmen selbst betrieben wird und es gute Chancen auf einen Erfolg gibt. Das bestätigt aus Rechtsanwalt Michael Riegger von der Kanzlei Walter, Riegger und Partner, der als vorläufiger Sachverwalter bestellt wurde.

Als Grund für die Insolvenz nennt er „vor allem Umsatzrückgänge in der Automobilbranche, aber auch kaufmännische Probleme“. Die Preise für die Kunststoffteile von MLH seien zu niedrig angesetzt worden. Es habe bereits Gespräche mit den Geschäftspartnern gegeben, die an einer weiteren Kooperation interessiert seien, was die Chancen auf eine erfolgreiche Sanierung erhöht. Akute Sorgen müssen sich die Mitarbeiter nicht machen: „Der Betrieb läuft ganz normal und die Löhne sind sichergestellt“, sagt Rechtsanwalt Riegger.