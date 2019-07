Es gab genau zwei Dinge, die Besucher beim diesjährigen Stadtfest in St. Georgen verzweifelt gesucht haben: Cevapcici und selbstgemachte, traditionelle italienische Pizza.

Denn dort auf dem Marktplatz, wo sonst Hackfleischröllchen im Akkord in der Pfanne gewendet und ein belegter Teigboden nach dem anderen in den Ofen geschoben wurde, herrschte am Wochenende vor allem eines: gähnende Leere.

Lediglich drei Stände waren neben der großen Bühne zu finden. Allesamt hatten ein tolles Angebot und die Helfer waren mit Herzblut dabei, dennoch gab es Zeiten, in denen auch schon mal zehn oder zwölf Stände auf dem Marktplatz zu finden waren. Die sind jedoch offenbar vorbei. Nur, warum? Der Versuch einer Erklärung.

Der jugoslawische Verein: Bei Bozidar Mudrinic, vom Jugoslawischen Verein Veljko Vlakovic, hat die Absage an das Stadtfest in diesem Jahr eher pragmatische Gründe gehabt. „Wir haben keinen Raum, also haben wir auch keine Kosten, brauchen also auch kein Geld“, sagt Mudrinic.

Im Juli vergangenen Jahres hatte das Landratsamt dem Verein sozusagen von heute auf morgen die Nutzung ihrer Räume im „Roten Löwen“ untersagt, da die nötigen Brandschutzvorschriften nicht eingehalten werden konnten. Und Mudrinic untersagte dieses Jahr eben kurzerhand die Teilnahme am Stadtfest.

„Wir sind ohne Raum schon gehandicapt genug.“ Den Aufwand, zwei Tage lang mit rund 15 Leuten den Festbetrieb zu stemmen, den wollte er seinen Mitgliedern darum ersparen. „Es tut uns auch leid, dass wir nicht dabei waren“, sagt er und fügt dann noch hinzu: „Ganz ehrlich, warum soll ich Geld erwirtschaften, wenn ich es nicht auch verwenden kann?“ Und ganz nebenbei konnte die Absage auch noch ein kleines Zeichen setzen, auch wenn Mudrinic sagt, dass das nicht sein Ziel gewesen sei.

Er sagt lieber: „Wir haben gewusst, ohne uns wird was fehlen. Aber ohne unsere Räume fehlt uns auch was.“ Der Austausch mit anderen, die ganzen sozialen Kontakte zum Beispiel. Auf die Frage, ob sie denn wieder mitmachen würden, wenn sie einen neuen Raum bekommen würden, antwortet Mudrinic ohne eine Sekunde zu zögern: „Ja, sowieso. Dann haben wir auch wieder laufende Kosten, für die wir Geld benötigen.“

Die Europäischen Freunde: Was nicht erst seit diesem Jahr fehlt, sondern schon seit einigen Jahren mehr, ist der Stand der Europäischen Freunde. Antonio Santalucia, der Vorsitzende des Vereins, hat dafür auch eine Erklärung, wenn auch keine ganz einfache.

Letztlich liege es an mehreren Faktoren. Nummer eins: die Leute sind einfach nicht mehr da. Oder wie Santalucia sagt: „Die ganzen Jungen sind futsch.“ Weggezogen oder mit der eigenen, jungen Familie zu sehr anderweitig eingebunden. Die älteren Mitglieder können ein zweitägiges Fest alleine nicht stemmen. „Das ist ein bisschen anstrengend“, sagt Santalucia.

Punkt Nummer zwei: die Ungerechtigkeit. Ihn stört es, dass die Geschäfte am Marktplatz beim Stadtfest einen Rekordumsatz machen, sich aber nicht an den Kosten beteiligen müssen – wie eben die Vereine über die Standgebühren. Grillwurst, Frikadelle, Kesselwurst, die Europäischen Freunde haben alles angeboten. Pommes, damals, als es keiner gemacht hat und auch schon mal Pizza, als es kein anderer machen wollte. Manchmal hatten sie sogar zwei Stände.

Über 15 Jahre lang waren sie dabei. Irgendwann war Schluss. Wenn er sich an frühere Zeiten erinnert, muss Santalucia ein wenig seufzen. Elf bis zwölf Vereine seien da noch auf dem Marktplatz gewesen. „Da waren die CDU, die Marinekameraden, Jugendabteilungen, der türkische und der jugoslawische Verein.“

Die Bürgerwehr: Matthias Aberle, Chef der Bürgerwehr und auch Mitglied im Stadtfest-Komitee, wusste bereits im Vorfeld, was die Besucher in diesem Jahr erwartet. Dennoch fand er den Anblick dann auch selbst ein wenig „trostlos“. „Ich bin beim TV gestanden und habe rübergeguckt. Es war schon ein wenig schade, dass so viel gefehlt hat.“

Aberle weiß aber noch etwas anderes nur zu gut. Und zwar welcher Kraftakt das zweitägige Fest für einen Verein bedeutet. Über 50 Mitglieder sind dann in mehreren Schichten im Einsatz. Von Freitagabend bis Sonntagnacht. Um kurz nach halb zwölf waren sie Sonntagnacht fertig mit dem Abbau und dem Aufräumen. Am Ende hat sich der Aufwand jedoch gelohnt.

„Wir sind dieses Jahr sehr zufrieden“, sagt er. Es waren mehr Besucher, als im vergangenen Jahr, sie mussten nachbestellen und haben mehr Essen als im Vorjahr verkauft. Gute Laune also bei der Bürgerwehr auch wenn sie noch im Vorfeld die Stadt wegen der hohen Anforderungen an die Vereine ein wenig kritisiert hatte. Die Kritik ist auch jetzt noch nicht ganz vergessen. Manchmal müsse man sich eben frühzeitig wehren, damit einem nicht noch mehr aufgehalst werde.

Die Stadt: Melanie Reinl, bei der Stadt für das Fest zuständig, hat am Montagmorgen bereits mehrere erfreuliche Telefonate geführt. „Bisher waren alle Rückmeldungen von den Vereinen sehr positiv“, sagt sie. „Alle haben ihren Spaß gehabt.“ Sie selbst auch. Und wie viele andere hat auch sie die Lücken bemerkt. „Es ist schade“, sagt sie.

Die fehlenden Helfer bei manchen Vereinen seien wohl der Hauptgrund dafür. Darum habe man auch schon vorgeschlagen, das Fest nur alle zwei Jahre zu veranstalten. Die Stadtfestgemeinschaft hatte sich aber dagegen ausgesprochen.

Was den Kritikpunkt Geschäfte angeht, dazu sagt sie: „Die Geschäfte haben eine Konzession, die dürfen bewirten, das kann man nicht verbieten.“ Vom Eiscafé Cristallo wisse sie aber zum Beispiel, dass der Inhaber die Bierbänke, die er auf der Terrasse aufstelle, selbst bezahle.