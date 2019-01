Der Ärger um die neue Ampel an der Schorenkreuzung in Peterzell hat offenbar ein Ende. Die Anlage war im vergangenen Jahr installiert worden, um die Unfallgefahr an dem Verkehrsknoten zu entschärfen und den Verkehr besser fließen zu lassen. Für Berufspendler wurde sie allerdings schnell zum Ärgernis, da sie besonders frühmorgens und im Feierabendverkehr lange Rückstaus verursachte. Die Ampel stehe unter Beobachtung, um einen Kompromiss zwischen den Haupt- und Nebenrichtungen der Straße zu finden, hieß es im Dezember von den Verantwortlichen des Landratsamtes.

Dieser Kompromiss sei nun gefunden und bestehe in einer veränderten Taktung der Ampelanlage, wie die Pressesprecherin des Landratsamtes, Heike Frank, auf Anfrage mitteilt. Das Straßenbauamt habe die Parameter zugunsten der Hauptrichtungen auf der B 33 geändert und dabei ebenfalls die Fußgängerampel entkoppelt. Wie genau sich die Umstellung auf den Verkehr auswirkt, erklärt Heike Frank: "Die Autofahrer, die auf der B 33 unterwegs sind, können nach der neuen Taktung länger fahren. Dafür müssen die anderen natürlich etwas länger warten." Bei der zusätzlichen Wartezeit gehe es um wenige Sekunden. Auf eine konkrete Zahl kann sich Frank jedoch nicht festlegen, da die Programmierung der Anlage an das Verkehrsaufkommen angepasst wurde. "Das variiert also je nach Uhrzeit", erklärt die Pressesprecherin.

Doch reicht eine Umstellung im Sekundenbereich schon aus, um das Rückstau-Problem zu lösen? Ja, sagt Heike Frank. Die Ampelanlage laufe nun gut und bis heute seien keine Beschwerden mehr beim Landratsamt eingegangen. "Das ist auch mein Kenntnisstand", sagt Kämmerer Stephan Fix. Die zuständige Amtsleitung habe ihm versichert, dass der Verkehr jetzt besser fließe und es nicht mehr zu Rückstaus komme. Außerdem habe er den Eindruck, dass sich die Autofahrer mittlerweile an die Anlage gewöhnt haben. "Das war enorm wichtig – vor allem für die Arbeitnehmer im Hagenmoos", so Fix. Trotzdem bleibt die Ampel gewissermaßen eine Notlösung. "Ein Kreisverkehr wäre für uns die Eins-Plus-Lösung gewesen", erklärt der Kämmerer. "Aber wenn die Ampel jetzt gut funktioniert, dann können wir damit leben."