Nach dem Motoren- und Ventilatorenhersteller ebm-papst hat nun auch der Automobilzulieferer Paragon, der einen Standort in St. Georgen betreibt, Kurzarbeit angemeldet. „paragon reagiert auf Fertigungsstopps der Automobilhersteller und fährt eigene Produktion temporär herunter“, heißt es in einer Mitteilung des Unternehmens.

St. Georgen Corona-Krise trifft Wirtschaft der Bergstadt: ebm-papst meldet ab kommender Woche Kurzarbeit für 500 Mitarbeiter an Das könnte Sie auch interessieren

Betroffen seien alle deutschen Automotive-Standorte bis vorerst Mitte April. „In St. Georgen betrifft das 35 Beschäftigte“, wie Pressesprecher Stefan Westemeyer auf eine Nachfrage des SÜDKURIER sagt. Produziert werden in St. Georgen unter anderem Teile, die in Cockpits verwendet werden. „Um die Auswirkungen der heraufziehenden Corona-Pandemie auf Mitarbeiter und Unternehmen so gering wie möglich zu halten, wurde Kurzarbeit beantragt, die anteilig auch die Entwicklung und Verwaltung von Paragon Automotive umfasst“, heißt es.

„Es trifft die ganze Industrie“

Klaus Dieter Frers, Gründer, Mehrheitsaktionär und Vorsitzender der Geschäftsführung des persönlich haftenden Gesellschafters: „Wir wollen mit diesen drastischen Maßnahmen jeden einzelnen Arbeitsplatz erhalten. Die unvorhersehbaren Ereignisse treffen unzählige weitere Zulieferer, ja die ganze Industrie.“

St. Georgen Betrieb soll zwei Wochen ruhen: Auch J.G. Weisser reagiert auf die Corona-Krise Das könnte Sie auch interessieren

Diese Maßnahmen seien kurzfristig nötig geworden. Paragon war nach eigenen Angaben gut in das neue Jahr gestartet. Die Umsätze lagen im Januar um zehn Prozent, im Februar noch um zwei Prozent über Vorjahr. Es sei gelungen, trotz der Corona-Krise die Lieferketten aufrecht zu erhalten und zudem den weiteren Geschäftsbetrieb durch entsprechende umsichtige Maßnahmen, wie zum Beispiel größere Distanz der Arbeitsplätze und Home-Office, zu ermöglichen.

Auch andere Standorte betroffen

Der Produktionsstopp bei Paragon betrifft neben St. Georgen auch die Werke in Suhl (Thüringen), Landsberg am Lech und Neu-Ulm (Bayern), Delbrück (Nordrhein-Westfalen) und Limbach (Saarland).