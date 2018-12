von Maria Kienzler

St. Georgen – Im Rahmen eines Familiengottesdienstes, den Pfarrer Friedemann Fritsch am Heiligen Abend in der Lorenzkirche feierte, kamen vor allem die Kinder und Jugendlichen zur Geltung, denn sie präsentierten ein eindrucksvolles Spiel rund um die Krippe von Bethlehem.

Jugendliche gestalten Krippenspiel: Eine Gruppe von Jugendlichen warf die Frage auf, was an Weihnachten gefeiert wird, warum es leckeres Essen und viele Geschenke gibt. Als Antwort trugen die jungen Leute dann den passenden Text aus dem Lukasevangelium vor. Und schon kamen die Schauspieler herbei, um die Ereignisse vor 2000 Jahren aus der Vergangenheit in die Gegenwart zu holen.

Das fleißige Üben hat sich gelohnt: Das Krippenspiel erzählte den Gottesdienstbesuchern anschaulich die Ereignisse der Weihnachtsgeschichte.

Zwischen den einzelnen Szenen wurden abwechselnd von einem jugendlichen Chor und den Kirchenbesuchern Weihnachtslieder gesungen, die von Instrumenten begleitet wurden. Jugendliche spielten nicht nur Trompete und Marimbaphon, sondern auch Ziehharmonika. Eva Keiler vom Kinderkirchen-Team war für die musikalische Begleitung zuständig und ihre ehrenamtliche Kollegin Anita Gunkel hatte das Krippenspiel eingeübt.

Herbergssuche in Bethlehem: Der erste Schauplatz war das Städtchen Nazareth, wo ein römischer Soldat den Befehl zur Volkszählung verkündete. Im Nu waren Maria und Josef, die von Frieda Rombach und Matthias Weisser verkörpert wurden, dann in Bethlehem. Dort drehten Helferinnen im Hintergrund einfach die Kulissen, damit sich die Herbergssuche stilecht vor den Gasthäusern Krone, Lamm und Adler abspielten konnte. Bei der nächsten Kulissen-Verschiebung tauchte der Stall mit den Tieren auf und das biblische Ehepaar konnte sich an der Krippe niederlassen.

Der Posaunenchor gestaltete den Weihnachtsgottesdienst in der evangelischen Lorenzkirche am Zweiten Feiertag mit festlicher Blasmusik. | Bild: Maria Kienzler

Die Hirten, die am Lagerfeuer saßen, freuten sich über die vielen kleinen Engel und eilten sofort zum Stall. Bevor die Sterndeuter mit ihrem Sternträger auftauchten, wurde die passende Stelle aus dem Matthäusevangelium vorgelesen. "Jesus ist das größte Geschenk für uns, darum beschenken wir uns an seinem Geburtstag", betonte Friedemann Fritsch in seiner Predigt.

Heinzmann spielt Orgel und Tuba: Ein weiterer Höhepunkt war am zweiten Feiertag der Ökumenische Gottesdienst mit dem Posaunenchor unter der Leitung von Helga Reinbold. Die musikalische Umrahmung der Feier sorgte für festliche Weihnachtsstimmung bei den Gläubigen. Viel zu tun hatte Kirchenmusiker Gerhard Heinzmann, der abwechselnd Orgel und Tuba spielte und zwischen den Instrumenten wechselte.

Frieden als ökumenische Botschaft: Am Altar betete Pfarrer Paul Dieter Auer gemeinsam mit Pfarrerin Susanne Fritsch um den Frieden in der Welt. Im Mittelpunkt stand die Vision des Propheten Jesaja von einer Welt ohne Hass und Krieg. "Ist eine friedvolle Welt überhaupt möglich oder ist Gott ein Traumtänzer", lautete die Frage bei der eindrucksvollen Predigt des katholischen Pfarrers.

Der katholische Pfarrer Paul Dieter Auer und die evangelische Pfarrerin Susanne Fritsch gestalten gemeinsam einen ökumenischen Gottesdienst. Die beiden Geistlichen stellen die Botschaft des Friedens in den Mittelpunkt ihres gemeinsamen Gottesdienstes.

Er wies darauf hin, dass vor 2700 Jahren der Utopist Jesaja vom Frieden träumte und dass dieser Traum bis heute nicht in Erfüllung ging. "Ausgerechnet am Fest des Friedens, an Weihnachten, gibt es bei uns Terroranschläge wie jetzt wieder in Straßburg", bedauerte Auer. Aber die Antwort Gottes sei das hilflose Kind von Bethlehem, das trotz allem gläubigen Menschen Frieden schenken könne. Das sei die Botschaft von Weihnachten.