Vom Alter her könnten der jüngste und älteste Kandidat auf der Liste der SPD kaum unterschiedlicher sein, dennoch sind sie sich sehr ähnlich. Der 69-jährige Hansjörg Staiger ist ein sehr erfahrener Gemeinderat, seit 20 Jahren sitzt er durchgehend im Rat der Bergstadt und ist zudem Bürgermeister-Stellvertreter. Das ist länger, als Gabriel Dörr Lebensjahre vorzuweisen hat.

Der 17-Jährige, der zur Wahl 18 Jahre alt sein wird, betritt mit seiner ersten Aufstellung zur Gemeinderatswahl zwar politisches Neuland. Unterschätzen sollte man den Jugendlichen jedoch nicht – Dörr war bereits im Jugendgemeinderat und auch sein Mitstreiter Hansjörg Staiger ist voll des Lobes für den Jugendlichen: „Meine Hochachtung, dass er sowas macht und sich auf diese Sache einlässt. Das kann man nicht hoch genug anrechnen und ich hoffe, dass dies beispielgebend für die junge Generation ist.“

Durch den Jugendgemeinderat konnte Dörr einen Einblick in die Arbeit des Gemeinderats erhalten und war sofort begeistert: „Ich habe gemerkt, dass es direkt etwas für mich ist“, erklärt der 17-Jährige, der derzeit sein Abitur am Thomas-Strittmater-Gymnasium ablegt und danach eine Ausbildung in der Bergstadt beginnen wird. „Ich will hier bleiben, weil es hier schön ist“, schwärmt er von St. Georgen. Ihm liege vor allem das Thema Schullandschaft am Herzen, erklärt er. „Zu einer Industriestadt wie St. Georgen gehört auch die Bildung, weswegen es wichtig ist, dass die Schulinfrastruktur möglichst aktuell bleibt.“ Dazu gehöre auch, dass der Ringzug seinen Weg in die Bergstadt findet, um zum Beispiel jungen Menschen die Möglichkeit zu bieten, in St. Georgen zu wohnen und in Furtwangen zu studieren.

Themen, die nicht nur dem Jugendlichen, sondern auch dem erfahrenen Gemeinderat Hansjörg Staiger am Herzen liegen. „Wir haben alle Schulformen und ein Schulnetzwerk, welches sehr gut funktioniert“, erklärt der 69-Jährige. Eine gute Bildung sei wichtig und außerdem „eine Forderung der Industrie, die Fachkräfte wollen. Wenn die dann aus der eigenen Stadt kommen, ist das perfekt.“ Dass die St. Georgener Firmen wichtig sind, daraus macht Staiger keinen Hehl.

„Ich bin ein Fan von St. Georgen und der St. Georgener Industrie. Die Bergstadt hatte schwierige Zeiten in den 80er Jahren mit dem Dual-Konkurs, doch das Tal ist längst überwunden und wir sind wieder auf einem super Weg“, erklärt der SPD-Gemeinderat. Seine Meinung: „Wenn es der Industrie gut geht, geht es auch St. Georgen gut.“ Deswegen sei die Weiterentwicklung von Industrieplätzen wichtig, wie zum Beispiel im Hagenmoos, wo man Firmen mehr Flächen zur Verfügung stellen sollte, sagt Staiger. Dies müsse jedoch moderat ausfallen. „Wir müssen schließlich auch an die Umwelt denken.“

Auch beim Ringzug ist Staiger mit Dörr auf einer Linie. „Der öffentliche Personennahverkehr muss verbessert werden, dazu gehört an erster Stelle auch der Ringzug“, meint der 69-Jährige. Bereits früh war er bei diesem Thema in Arbeitssitzungen eingebunden und auch beim Landesverkehrsminister mit dabei. Seine Meinung: „Mit dem Ringzug gibt es ungeahnte Möglichkeiten, es ist ein Erfolgsmodell.“