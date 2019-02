Als erste Partei oder Wählervereinigung hat die CDU St. Georgen am Mittwochabend ihre Gemeinderatskandidaten für die Kommunalwahl am Sonntag, 26. Mai, nominiert. Die Christdemokraten treten in der Bergstadt mit einer Liste von 18 Personen an. 22 Sitze wären für das Stadtparlament zu vergeben. Zudem wurden die Kreistagskandidaten der Partei für den Wahlkreis IV benannt, zu dem neben St. Georgen auch Triberg, Schonach und Schönwald gehören.

St. Georgen Kommunalwahl im Mai: Die Kandidatensuche hat bereits begonnen Das könnte Sie auch interessieren

Vorsitzender tritt nicht an

Zu Beginn der Sitzung gab Marcus Müller, Vorsitzender des CDU-Stadtverbandes, bekannt, dass er selbst nicht um einen Platz im Gemeinderat kandidieren wird. Diese Entscheidung habe er kurzfristig treffen müssen, aus beruflichen Gründen, weil veränderte Arbeitszeiten es nicht möglich machen. "Ich habe mir diese Entscheidung wirklich nicht leicht gemacht", so Müller.

Liste nach Alphabet

Auf der Liste stehen elf Männer und sieben Frauen, im Alter von 23 bis 69 Jahren. Momentan sitzen sechs CDU-Mitglieder im Rat, von ihnen treten Wilhelm Müller und Manfred Scherer nicht mehr an. Zu einer vollen Liste fehlen vier Personen. Damit zeichne sich ein Trend ab, so CDU-Kreisgeschäftsführerin Tanja Hall: "Die Listen sind im ganzen Landkreis nicht unbedingt voll", sagte sie. Sie sehe für die CDU in St. Georgen aber keine Probleme und sprach von einer ausgewogenen Liste.

Gemeinderatskandidaten: Die Namen der Kandidaten werden auf dem Stimmzettel alphabetisch angeordnet. Auf dieses Prinzip einigten sich die Anwesenden bei der Nominierung. "Durch dieses Verfahren wollen wir Reibereien vermeiden und gehen jedem Stress aus dem Weg", sagte Marcus Müller. Von der CDU für den St. Georgener Gemeinderat nominiert sind: Uwe Adalbert (50 Jahre, Elektrotechniker-Meister), Daniel Arnhold (23, Geschäftsführer), Sarah Graf (26, Architektin), Benjamin Hengstler (30, Architekt), Jürgen Hodler (60, Metzgermeister), Ernst Laufer (55, Landwirt), Anastasia Musacchio (69, Massage und Physiotherapie), Bettina Oehl (30, Wirtschaftsinformatikerin), Constantin Papst (46, Diplom-Volkswirt), Urs Perkuhn (57, CNC-Elektroniker), Beate Rodgers (56, Pflegedienstleiterin), Stefan Rosenfelder (47, Steinmetz und Steinbildhauermeister), Barbara Schiestl (50, Bankkauffrau/Hausfrau), Markus Schwarzwälder (51, Zimmermeister), Silke Schwinghammer (42, Lehrerin), Heinrich Seebacher (68, Pensionär), Vincenzo Sergio (56, ehemaliger Gastronom) und Sibylle Weisser (56, Diplom-Kauffrau).

Die Namen der Kandidaten werden auf dem Stimmzettel alphabetisch angeordnet. Auf dieses Prinzip einigten sich die Anwesenden bei der Nominierung. "Durch dieses Verfahren wollen wir Reibereien vermeiden und gehen jedem Stress aus dem Weg", sagte Marcus Müller. Von der CDU für den St. Georgener Gemeinderat nominiert sind: (50 Jahre, Elektrotechniker-Meister), (23, Geschäftsführer), (26, Architektin), (30, Architekt), (60, Metzgermeister), (55, Landwirt), (69, Massage und Physiotherapie), (30, Wirtschaftsinformatikerin), (46, Diplom-Volkswirt), (57, CNC-Elektroniker), (56, Pflegedienstleiterin), (47, Steinmetz und Steinbildhauermeister), (50, Bankkauffrau/Hausfrau), (51, Zimmermeister), (42, Lehrerin), (68, Pensionär), (56, ehemaliger Gastronom) und (56, Diplom-Kauffrau). Kreistagskandidaten: Für den Kreistagswahlkreis IV (St. Georgen, Triberg, Schonach und Schönwald) schickt die CDU folgende Kandidaten ins Rennen (nach Listenplatz): Manfred Scherer (68, Industriefachwirt), Georg Wiengarn (45, Hotelier), Silke Burger (54, Personalleiterin), Hubert Waldvogel (56, Maschinenbau-Techniker), Ernst Laufer (55, Landwirt), Rafael Kammerer (58, Bezirksschornsteinfeger), Karl Rombach (68, Landtagsabgeordneter), Vincenzo Sergio (56, ehemliger Gastronom) und Bernhard Bolkart (56, Landwirt).