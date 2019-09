von Rita Bolkart

Referent Frank Hermann vermittelte den Besuchern seines Vortrages „Klimawandel trifft schon jetzt die Kleinbauern“ einen realistischen Eindruck über Lebensweise und die landwirtschaftliche Produktion der Kleinbauern. Nach einem 20-jährigen Aufenthalt in Guatemala und vielen weiteren Besuchen mit Organisationen des fairen Handels bei Kleinbauern auf der südlichen Halbkugel, wuchs bei ihm die Erkenntnis, dass sich die Probleme der Kleinbauern auf der ganzen Welt decken und durch den Klimawandel existentiell verändern.

Kleinbauern erzeugen 70 Prozent der Lebensmittel

Weltweit gebe es 1,5 Milliarden Kleinbauern, die 70 Prozent der Lebensmittel erzeugen, nannte Frank Herman überraschende Zahlen bei seinem Vortrag im Rahmen der St. Georgener Zukunftswoche. Der faire Handel bietet ihnen einen angemessenen Erlös, allerdings werden weltweit viel zu wenig faire Produkte nachgefragt, so dass auch die Kleinbauern über die üblichen Schienen zu Billigstpreisen vermarkten müssen. Steigende Temperaturen, Winde und das hohe Unwetterpotential machen den Kaffee- und Kakaoerzeugern das Wirtschaften schwer. Frank Hermann zitierte eine Studie, die für das Jahr 2050 eine Schrumpfung der Kaffeeanbaufläche um 90 Prozent befürchtet. „Kaffee und Kakao werden ein rares Gut“, resümierte er das Ergebnis weiterer Studien.

Referent Frank Hermann sieht die Kleinbauern in Südamerika und Afrika schon heute vom Klimawandel betroffen. | Bild: Rita Bolkart

Er schärfte den Blick auf die Kleinfischer, denen die See vor der Nase von Europäern, Chinesen und Russen leer gefischt werden und sensibilisierte die Zuhörer hinsichtlich der Transporte der Containerschiffe. Die Organisationen des fairen Handels beraten ihre Vertragspartner hinsichtlich weiterer Anbaupflanzen und Anbautechniken, dennoch bleibe es Hauptziel, die Klimaerwärmung und den ursächlichen CO2-Ausstoß zu begrenzen.

Nicht auf die Politik warten – selbst aktiv werden

Frank Hermann riet dazu, selbst aktiv zu werden und nicht auf die Politik zu warten. Sparsamer Stromverbrauch, lokal und saisonal erzeugte Lebensmittel, nachhaltige Geldanlage, sinnvoller Einsatz der Mobilität und ein klimaschonendes Freizeitverhalten nannte er als Stichpunkte. Frank Hermann stellte aber auch deutlich heraus, dass der kompensieren muss, der für die Schäden verantwortlich ist.

Zahnloses Klimapaket der Bundesregierung kritisiert

In der anschließenden Diskussion kam mehrfach der Unmut über das „zahnlose Klimapaket“ der Bundesregierung zum Ausdruck, das ab 2021 umgesetzt werden soll. Bürgermeister Michael Rieger machte aber auch darauf aufmerksam, wie durch endlose Diskussionen und Gegenwind von Bürgerinitiativen der Prozess der Umgestaltung massiv behindert werde. „Überdurchschnittliche Einkommen produzieren überdurchschnittlich viel CO2, dort muss man ansetzen“, meinte Frank Hermann zur Sozialverträglichkeit der Klimaschutzmaßnahmen.

Mutlose Entscheidungen spalteten die Gesellschaft, so die Erkenntnis aus der munteren Diskussion, und auch die Stimmung werde rauer, je länger sich einschneidende Maßnahmen verzögern. In seiner Kritik an der Zaghaftigkeit der Maßnahmen nahm Hermann auch die grüne Regierung in Baden-Württemberg nicht aus.