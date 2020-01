Das Klimabündnis St. Georgen hatte zu einer Informationsveranstaltung ins Theater im Deutschen Haus eingeladen. Die Gruppe gibt es seit September 2019 in der Bergstadt.

Martin Höfflin-Glünkin befasst sich seit Jahren mit dem Klimawandel, der auch die Menschen in St. Georgen zunehmend betrifft. | Bild: Werner Mueller

Das Interesse an der Veranstaltung zum Klimabündnis hätte durchaus größer sein können. Schließlich betrifft dieses Thema nicht nur einen kleinen Kreis von Interessenten – es betrifft alle. Das sagt Veronika Jäger-Stern vom Klimabündnis St. Georgen. Und weiter: „Wir wollen uns auf lokaler Seite zum Klimabündnis einsetzen.“ Zum Vortragsende füllten Gruppen mit thematischen Schwerpunkten das Thema mit eigenen Gedanken aus und diskutierten auch untereinander darüber.

Rheinfelden Eine Gruppe junger Leute befreit den Rhein von Müll. Und Sie können sie dabei unterstützen Das könnte Sie auch interessieren

Als Referent der Veranstaltung hat sich Martin Höfflin-Glünkin zur Verfügung gestellt. Er kommt aus Tennenbronn und hat dort bereits Vorträge gehalten, die die Themen Naturschutz und Umwelt betreffen. Das Thema Treibhausgase treibt nicht nur Höfflin-Glünkin um, sondern auch Interessenten, die sich dem Klimabündnis bereits angeschlossen haben.

Minus 18 Grad sind normal

Ungläubiges Staunen bewirkte die Feststellung des Referenten, dass die Erde ohne natürlichen Treibhauseffekt eine mittlere Temperatur von etwa minus 18 Grad Celsius hätte. Die Erde wäre vereist und nicht bewohnbar. Ein gewisses Maß an CO 2 muss sein, um lebenserhaltende Temperaturen zu haben. Denn die Erdatmosphäre sorgt dafür, dass die Wärmestrahlung der Sonne auf der Erde ankommt.

Verbrennung

Die vom Menschen verursachte Freisetzung von zusätzlichen Treibhausgas-Anteilen in der Atmosphäre soll reduziert werden – vor allem Kohlenstoffdioxid, Methan und Lachgas. Die seit Beginn des Industriezeitalters auftretende und im 21. Jahrhundert weiter zunehmende globale Erwärmung kann auf Verbrennungsprozesse zurückgeführt werden – beispielsweise aus der Landwirtschaft und dem Straßenverkehr sowie dem Flugverkehr.

Wärmeperioden

Anhand der Grafik eines Eisbohrkerns aus der Antarktis, in dem die Temperaturen der vergangenen 800 000 Jahre nachzuweisen sind, wurden im Vortrag die Wärmeperioden gezeigt. Aus der Analyse des Bohrkerns lasse sich erkennen, dass seit 1900 viermal wärmere Perioden stattgefunden haben als vor der Industrialisierung, sagte Höfflin-Glünkin.

Rasanter Anstieg

Vor 8000 Jahren wurde Europa von Menschen besiedelt, die aus dem Orient gekommen sind. Der Temperaturanstieg von der vorindustriellen Zeit bis 2017 betrug etwa ein Grad Celsius. In den vergangenen 150 Jahren sei die Temperatur um 1,1 Grad Celsius angestiegen. Ein großer Teil dieser Wärme gehe in die Meere. Die bereits sterbenden Korallenriffe vor Australien, sind für Martin Höfflin-Glünkin „durch die gefährdete Küstenfischerei eine soziale Krise„. Das Verschwinden der Gletscher, der Abschmelzprozess des Grönlandeises verursachen das Ansteigen der Ozeane. „Es werden sich mehr Wüsten bilden und die grünen Lungen verschwinden“, so das zu erwartende Szenario.

St. Georgen Schnee nicht in Sicht – aber jede Menge Arbeit und Kosten am Lift Das könnte Sie auch interessieren

Die Auswirkungen der Erderwärmung seien bereits spürbar. Auch der Schwarzwald werde davon betroffen sein. Der Borkenkäfer breite sich weiter aus, Bäume sterben ab, Wasserquellen versiegen. Das CO 2 werde sich anreichern und für die nächsten 1000 Jahre in der Erdatmosphäre verbleiben. „Es sind drastische Maßnahmen erforderlich“, sagt Referent Martin Höfflin-Glünkin und regt an: „Mitmachen beim Klimabündnis.“