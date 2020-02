Die Peterzeller Mehrzweckhalle verwandelte sich am Wochenende in eine große Baustelle. Absperrband flatterte, Schutzhelme lagen herum und ein Gerüst war auch aufgebaut. Allerdings waren keine Bauarbeiter oder Handwerker am Werk, sondern Kinder, die an der von der Petrusgemeinde und dem Bibellesebund veranstalteten Holzbauwelt teilnahmen. In der Halle bauten sie die biblische Stadt Jerusalem mit 60 000 Bauklötzen nach.

Hier gibt‘s auch eine Eishalle

55 Kinder ab dem Grundschulalter ließen an zwei Tagen aus dem Nichts eine Stadt entstehen. Häuser, Tempel, Brücken und Stadtmauern entstanden so nach Anleitung der „Bauaufsicht“. Die Kinder entwickelten aber auch eigene Ideen und so fanden sich in dem Peterzeller Jerusalem auch eine Eishalle, ein Colloseum und ein Gymnasium. „Der Kreativität der Kinder sind hier keine Grenzen gesetzt“, sagte Jungscharleiterin Daniela Hils, die gemeinsam mit weiteren Helfern der Petrusgemeinde das emsige Treiben in der Halle beaufsichtigte. Sie war erstaunt, dass die Kinder ihre Konzentration über einen langen Zeitraum aufrecht erhalten konnten.

Konzentriert stapelt Paul die Klötzchen in der Holzbauwelt für die imposante Brücke aufeinander. | Bild: Sprich, Roland

Zwischen den Bauzeiten gab es für die Kinder auch Lieder, es gab kleine, biblische Geschichten und vieles mehr. Nachdem die Eltern nach dem Gottesdienst in der Peterzeller Kirche die Bauwerke bewundern konnten, brachten die kleinen Baumeister ihre Werke wieder zum Einsturz.