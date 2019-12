von Rolf Hohl

„Hab‘ ich was falsch g‘macht?“, fragt eine Fahrerin verdutzt. Nein, das hat sie nicht, aber die Frage ist nicht unberechtigt. Denn normalerweise ist es für Autofahrer kein gutes Zeichen, wenn Christian Pflumm in seine Seitentasche greift.

Beim Ordnungsamt ist er für die Kontrolle von geparkten Autos zuständig, aber dieser Tage klemmt er auch ordnungsgemäß abgestellten Fahrzeugen etwas an die Fahrertür. „Vielen Dank“ steht auf den gelben Karten, auf denen ein Päckchen Gummibärchen klebt, die Pflumm jetzt zur Vorweihnachtszeit verteilt. „Das ist ein Dankeschön an jene, die sich an die Regeln halten – und das ist immer noch die Mehrheit der Autofahrer“, sagt er.

Abenteuerliche Parkmanöver

Die Reaktionen auf die unerwartete Aktion reichen von Überraschung bis Freude, wenn Pflumm die Dankeskarte auch gleich mal persönlich überreichen kann. Eigentlich will das Landesverkehrsministerium mit der Kampagne „Vorsicht, Rücksicht, Umsicht“ aber auf eine ernste Thematik hinweisen, nämlich auf immer mehr Unfälle infolge von Falschparken.

Ob an Kreuzungen, auf Radwegen oder vor Zebrastreifen und Schulen: seit 2015 haben sogenannte Unfälle im ruhenden Verkehr stetig zugenommen, und etwa bei der Hälfte davon wurden Menschen verletzt. Auch in St. Georgen sieht Pflumm oft abenteuerliche Parkmanöver.

Neuerdings, so sagt er, breite sich etwa die Gewohnheit aus, quer über zwei Parkfelder zu parken, weil die Leute befürchteten, von der Tür des nebenan abgestellten Fahrzeugs eine Delle abzukriegen. Bei immer breiter werdenden Autos und der Tendenz, nach einem solchen Schaden Fahrerflucht zu begehen, sei diese Sorge aber sogar verständlich, sagt er.

Ansonsten reicht es in der Bergstadt aber, sein Auto auf den markierten Flächen abzustellen und die Parkscheibe richtig einzustellen, um nicht mit Pflumm in Konflikt zu geraten.