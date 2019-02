Mit einem lauten Knall aus der Kanone der Närrischen Bürgerwehr Peterzell setzte sich am schmotzigen Donnerstag pünktlich um 14.30 Uhr der Kinderumzug in Bewegung. Von der Hermann-Papst-Straße zogen die Narren die Gerwigstraße hinunter und dann weiter den Rossberg hinauf bis zur Stadthalle.

Hunderte Kinder säumten gemeinsam mit ihren Eltern die Straßen und jubelten den Engelegoaschtern, Weiherhexen, Kräuterwieble, Nesthexen, Fohrebobbele, Hohwalddeufeln und Schofstriezis zu, die Gutsle an die kleinen Narren verteilten. Die Bergstadtfetzer sorgten mit ihren närrischen Klängen für musikalische Begleitung.

Die sonnige Bergstadt machte ihrem Namen am schmotzigen Donnerstag alle Ehre. Bei strahlendem Sonnenschein tanzten die Narren durch die Straßen und vergossen sicher den einen oder anderen Schweißtropfen unter dem Häs.

Mit von der Partie waren auch die St. Georgener Kindergärten, die mit bunten Kostümen und Schildern am Zug teilnahmen. Die Kinder, die als Cowboys, Indianer, oder Wassermelonen verkleidet waren, warfen Bonbons und winkten fröhlich in die Menge. Nach einer knappen Stunde erreichten die Narren schließlich die Stadthalle, wo am Nachmittag der Kinderball der Narrenzunft stattfand.