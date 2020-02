Der Wettbewerb hat am vergangenen Wochenende in Schramberg stattgefunden. Die Preisträger werden am Samstag, 8. Februar, um 16 Uhr im Kirchensaal Königsfeld zu hören sein. Dort werden sie Teile ihres Wertungsprogramms präsentieren. Das Konzert wird veranstaltet vom Königsfelder Förderverein Proludium, der Eintritt ist frei.

Das sind die Preisträger

Herausragend schnitten Ayleen Weit (Klavier) und das Trio Jessica Kienzler (Querflöte), Kim Schrenk (Klarinette) und Julian Henger (Fagott) ab, die mit 24 Punkten einen ersten Preis mit Weiterleitung zum Landeswettbewerb erhielten. Ebenfalls erste Preise mit Weiterleitung bekamen Konstantin Spath (Schlagzeug), Hanna Gutmann, Huiyi Ling und das Ensemble Neue Musik mit Tim Florijanovic, Moritz Borowsky und Nikita Fedorov (alle Klavier) sowie das Duo Simon und Sonja Link (Klarinette). Über einen ersten Preis ohne Weiterleitung freuen sich Hannes Hettich (Schlagzeug), Salome Hinz (Harfe), Lia Weit (Klavier) und das Klarinettentrio Milo Weisser, Sara Eckerle und Finja Steinel. Einen zweiten Preis errang Noel Hinz (Klavier).

So geht es weiter

Für die Schüler mit Weiterleitung geht der Wettbewerb auf Landesebene Ende März in die nächste Runde.

St. Georgen Das Hackbrett ist echt nett – und vor allem vielseitig Das könnte Sie auch interessieren

Besonders freuen sich auch die Instrumentallehrer der jungen Musiker über die Erfolge: Nicole Brugger, Michaela David, Elias Zuckschwerdt (Klarinette), Anne Kathrin Faulhaber (Harfe), Ute Kloppert (Querflöte), Gabriele König, Annette Schulz (Klavier), Slawomir Moleta (Fagott) und Jens Willi (Schlagzeug).