Der Gesangverein Liederkranz Peterzell hat ein schwieriges Jahr hinter sich gebracht, nachdem der langjährige Chorleiter Thomas Schmidt im Oktober verstarb. Aus gesundheitlichen Gründen konnte Schmidt sein Amt als Chorleiter seit dem Frühjahr 2019 nicht mehr ausüben. Mit Alfred Schneckenburger aus Mönchweiler hat der Liederkranz einen vorübergehenden Chorleiter gefunden. Ihm gelang es, den Chor in eine neue Richtung zu bewegen.

Richtungswechsel prägt Programm

Zu eindrucksvollen neuen Höhen führt der Gesangverein Liederkranz Peterzell das Konzertpublikum. | Bild: Werner Müller

Dieser Richtungswechsel hat auch den weihnachtlichen Abend des Liederkranz geprägt. Unerwartet trugen die Sänger die Chorsätze „a capella“ vor. Dem gemischten Chor gelang es in vortrefflicher Weise, unter Chorleiter Schneckenburger Chorgesang in seiner Ursprünglichkeit zu präsentieren. Er hat mit seiner pädagogischen Weisheit dem Chor ein anderes Aussehen gegeben, was mit Aufmerksamkeit vom Publikum gewürdigt wurde. Das „You raise me up“ wird von Matthias Faller dezent am Klavier begleitet.

Liederkranz in neuer Stimmung

Das Programm des Peterzeller Chors war auf die Adventszeit und das naheliegende Weihnachtsfest abgestimmt. Das „Es ist für uns eine Zeit angekommen“ zeigte gleich zu Beginn die Richtung auf, in die sich der Chor bewegen wird. Alfred Schneckenburger hat gefühlvoll die Chorstimmen geführt. Mit zunehmender Konzertdauer erlebten die Zuhörer den Liederkranz in neuer Stimmung.

Der Männergesangverein Schollach unter der Leitung von Alfred Schneckenburger übernimmt den zweiten Teil am weihnachtlichen Abend. | Bild: Werner Müller

Ausdrucksstark, betont und durchaus freudig sangen die Chormitglieder das weihnachtliche Liedgut. So als ob ein mutiger Ruck durch den Chor gegangen wäre. Es war eine Wohltat, den Chor derart eingestimmt auf der Bühne zu erleben. Alt, Sopran, Tenor und Bass wirkten frisch und fröhlich. Jedes der Advents- und Weihnachtslieder interpretierten die Sänger ausdrucksvoll mit viel Herzblut.

Optisches und musikalisches Erlebnis

Zum optischen und musikalischen Erlebnis wird der gemeinsame Auftritt mit dem Schulchor unter der Leitung von Kathrin Merkle. Quirlig und beachtenswert präsentieren sich beide Chöre mit Peter Maffays „Ich wollte nie erwachsen sein“. Auch der Ohrwurm „In der Weihnachtsbäckerei“ erfährt mit dem Schulchor eine optisch gut präsentierte Choreografie.

„Alle Jahre wieder“ im Rap-Stil

Und wenn der Schulchor ohne Unterstützung durch den Liederkranz singt, geht von der Gruppe ein Strahlen aus, das mit „Feliz Navidad„ den Höhepunkt findet. Wenn dann Jürgen Kuner den Schulchor mit einer etwas anderen Fassung von „Alle Jahre wieder“ im ansprechenden Rap-Stil präsentiert, bleibt Beifall nicht aus.

Mit dem Männergesangverein Schollach, ebenfalls von Alfred Schneckenburger geleitet, wurde ein Kontrapunkt gesetzt. Die Gäste aus dem Hochschwarzwald wussten zu begeistern mit ihren Stimmen. Mit dem „Himalaya Marsch“ setzte der Chor einen eindrucksvollen Schlusspunkt.