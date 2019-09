Am Sonntag, 22. September, wird das Orchester mit dem Pariser Pianisten in der Stadthalle St. Georgen auftreten. Auf dem Weg dorthin war natürlich viel fleißige Probenarbeit nötig, um das anspruchsvolle Repertoire zu erarbeiten. Am vergangenen Wochenende kamen alle zur abschließenden Probenphase zusammen. Eingeladen wurden die Jugendlichen vom Rotary-Club Furtwangen-Triberg und dem Thomas- Strittmatter-Gymnasium St. Georgen. Über zwei Tage hinweg wurde geprobt und an den einzelnen Passagen gefeilt.

Am Samstag standen zunächst die Register- und Stimmproben an, begleitet jeweils von herausragenden Dozentinnen und Dozenten. So wurden die Holzbläser von Flötistin Anne Romeis vom SWR-Sinfonieorchester betreut, die Blechbläser von Frank Greiner, der Posaunist im Staatsorchester Stuttgart ist. Martin Ruda, Solopauker bei den Stuttgarter Philharmonikern, kümmerte sich um die Abteilung Schlagwerk, Anne Elina Reimers und Holger Schröter-Seebeck vom SWR-Sinfonieorchester um die Violinen, Gro Joahnnessen, Bratschitistin im gleichen Orchester, um die Violas. Und Bernhard Lörcher von den Stuttgarter Philharmonikern studierte das Repertoire mit den Cellisten ein.

Die Mitglieder des Rotary- Jugendsinfonieorchesters proben für ihr großes Konzert in St. Georgen mit Pianist Alexandre Tharaud. | Bild: Daniela Schneider

Dass die Dozentinnen und Dozenten einmal mehr ehrenamtlich diese Probenphase begleiteten, freute natürlich nicht nur die jungen Musikanten, die von dieser besonderen Form der Probenarbeit stets besonders profitieren, sondern auch Orchesterleiter Michael Berner, der für die komplette Organisation verantwortlich ist.

Auf dem Programm stehen Webers Ouvertüre zur Oper „Freischütz“, Griegs Klavierkonzert und Schuberts „Unvollendete“. Nun wird noch einmal zusammen mit Alexandre Tharaud am Samstag, 21. September, in St. Georgen intensiv geprobt. Das Konzert findet am Sonntag, 22. September, um 17 Uhr in der Stadthalle St. Georgen statt.

Die Karten kosten 18 Euro für Erwachsene, ermäßigt neun Euro. Im Vorverkauf gibt es die Tickets beim Tourist-Info- und Ticket-Service in St. Georgen, bei der Buchhandlung Haas in St. Georgen, bei den Tourist-Infos Triberg, Schönwald und Schonach und in Morys Hofbuchhandlung in Furtwangen.

Benefizkonzert für die rotarische Kampagne „End Polio Now“ zur weltweiten Bekämpfung der Kinderlähmung: http://www.rotary-jso.de