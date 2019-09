Drei Unbekannte haben am Dienstagmorgen am Bahnhof St. Georgen einen 17-jährigen Jugendlichen überfallen. Laut Polizeiangaben wollte dieser gegen 8 Uhr mit der Bahn nach Villingen fahren. Am Bahnhof fragte er drei junge Männer auf dem Bahnhofsvorplatz nach dem Fahrscheinautomaten. Diese zeigten sich vermeintlich hilfsbereit und führten den Jugendlichen in Richtung Gleisunterführung.

Dort drohten sie ihm mit einem herausgezogenen Taschenmesser und forderten die Herausgabe der mitgeführten Wertsachen. Hierbei erbeuteten die Täter rund 15 Euro Bargeld. Gerade als sie auch noch das Handy des Jugendlichen verlangten, näherte sich eine Passantin der Gleisunterführung. Die Täter ließen sofort von ihrem Opfer ab und flüchteten zu Fuß in Richtung des Rewe-Einkaufmarktes.

Die drei Flüchtigen werden wie folgt beschrieben: Etwa 20 Jahre alt, mit schwarzen Haaren, zwei von ihnen haben einen Vollbart, der dritte einen kürzeren Bart. Zwei trugen zur Tatzeit schwarze Jogginghosen, einer eine dunkle Jeans mit Löchern. Weiter trugen sie einen schwarz-roten Pullover, eine Adidas-Jacke sowie eine dunkle Jacke.

Zwei der Männer hatten schwarze Mützen auf, der dritte eine weiße. Die Männer sprachen gebrochen Deutsch und hatten ein ausländisches Aussehen. Die Polizei St. Georgen sucht nun unter 07724/949500 dringend Zeugen, insbesondere die Passantin, die an der Gleisunterführung hinzugekommen ist.