von Renate Bökenkamp

Eine wechselvolle Geschichte hat der Christliche Verein Junger Menschen (CVJM) in St. Georgen. Um 1900 sammelte Prediger Johann Blum junge, christliche Männer im Rahmen des Schwarzwälder Missionsvereins St. Georgen, mit denen er in einem Privathaus regelmäßig Gebet- und Bibelstunden abhielt.

1920 schloss sich der Missionsverein dem Gemeinschaftsverband Augsburgischen Bekenntnisses in Baden an, der Männer- und Jünglingsverein war somit Mitglied im AB-Verband. 1933 löste der Verband seine Jugendarbeit auf und die St. Georgener schlossen sich dem bestehenden Jungmännerwerk und dem Reichsverband Christlicher Junger Männer an, der nach dem Zweiten Weltkrieg seine Arbeit wieder aufnehmen durfte.

Eine Zäsur im Jahr 1993

1967 wurde mit einer Jungenschaftsarbeit begonnen, die unter dem Dach der Kirchengemeinde in einen Jugendbibelkreis überging. Bis 1993 leitete Gemeindediakonin Edeltraud Spanagel die evangelische Jugendarbeit. Nach ihrem Weggang wurde die Stelle aus Kostengründen nicht mehr ausgeschrieben.

Der CVJM gründete sich daher als Verein mit dem Ziel, einen Leiter auf Spendenbasis einstellen zu können. Wie der SÜDKURIER am 20. Januar 1995 berichtete, ist der Verein seinem Ziel sehr nahe. Die Stelle sei nun ausgeschrieben, so der CVJM-Vorsitzende Dieter Schneiderhan. Beim CVJM laufen die Fäden der Jugendarbeit der drei evangelischen Gemeinden St. Georgen zusammen, die derzeit von 28 ehrenamtlichen Jugendmitarbeitern geleistet wird. Neun Jungscharen und Jugendtreffen werden angeboten. In einem größeren Rahmen sollen aber noch Kinder und Jugendliche erreicht werden. Bisher haben 38 Spender und die Kirchengemeinden monatliche Unterstützung zugesagt, so dass man auf ein oder zwei Leiter hoffen könne. Ein Konzept der künftigen Arbeit liege bereits vor.