von Renate Bökenkamp

Mit der adaptierten Aufführung von Tschaikowskis „Der Nussknacker“ vor ausverkauftem Haus beendete die Jugendmusikschule St. Georgen-Furtwangen das Jubiläumsjahr ihres 50-jährigen Bestehens in der Stadthalle und bediente damit gleich mehrere Anliegen: Sie bereitete Jung und Alt vergnügliche Stunden, machte mit dem großen Orchester der Jugendmusikschule (JMS) Lust aufs Erlernen eines Instruments, und die jungen bis ganz kleinen Balletttänzerinnen warben so für ihr Hobby, das vielleicht mal auf große Bühnen führen könnte. Alles in allem ein furioser Schlusspunkt eines Festjahres; das Organisationsteam hat ganze Arbeit geleistet.

Das Märchen wurde von E.T.A. Hoffmann geschrieben, aber die Version von Alexandre Dumas von Pjotr Iljitsch Tschaikowski vertont. Es erlebte seine Uraufführung 1892 im Mariinski-Theater in St. Petersburg. Seither wird es gern zu Weihnachten, vor allem für Kinder, aufgeführt. „Der Nussknacker“ wurde auch vielfach verfilmt, unter anderem von Walt Disney, und gehört zum kulturellen Erbe der Welt.

Die Handlung hielt sich eng an die konzertante Nussknacker-Suite. Ute Kloppert führte als Märchentante durch das musikalische Werk: Der Patenonkel schenkt der jungen Clara einen schönen Nussknacker. Der erwacht in der Weihnachtsnacht im Traum des jungen Mädchens zum Leben, nimmt es mit auf eine Reise um die Welt, besteht mit ihr auch die Auseinandersetzung mit dem Mäusekönig – und bleibt am Ende doch nur ein Traum, aus dem Clara glücklich und zufrieden erwacht.

Nur ein Traum? Die Realität zeigte ein gut eingestimmtes Orchester unter der Stabführung von Elias Zuckschwerdt, das wegen seiner sinfonischen Zusammensetzung großen Raum vor der Bühne in der Stadthalle einnahm. Auf der Bühne tanzten Cindy Bordowski als Clara und Lucy Keller als Nussknacker schon sehr professionell, gefolgt von Ensembles junger Mädchen verschiedener Altersstufen. Da sich die Nussknacker-Suite mit ihrem romantischen Klangbild zum Ohrwurm entwickelt hat, waren auch die Erwachsenen begeistert, zum Beispiel vom Tanz der Zuckerfee, der von Gabriele König am Flügel begleitet wurde. Auch der Blumenwalzer war ein Augen- und Ohrenschmaus. Überhaupt tummelten sich fantasievoll kostümierte „Süßigkeiten“ wie Zuckerstangen und Lebkuchen, kleine bis kleinste Mäuse mit ihrem König, arabische, chinesische wie russische Ballettmädchen ernsthaft bis professionell auf der Bühne. Das Publikum jeden Alters sparte nicht mit Beifall. Bernd Rimprecht, Leiter der JMS St. Georgen-Furtwangen, lobte das Gemeinschaftswerk, das komplett von eigenen Kräften und zwei Turnvereinen umgesetzt wurde. Fünf junge Sängerinnen der JMS ergänzten als Hintergrundstimmen das Märchenballett. Am Samstag wurde es nochmals in Furtwangen aufgeführt.

Beim Tanz der Zuckerstangen zeigten die Jüngsten der Turnvereine Furtwangen und Schonach ihr fast schon professionelles Können. Bild: Renate Bökenkamp