Bereits zum zehnten Mal ist die Jazzcrew des Thomas-Strittmatter-Gymnasiums Programmgestalter zum „Xmas-Spezial“ im Theater im Deutschen Haus. Ute Scholz weist auf die dabei entstandene „tolle Atmosphäre und zehn tolle Jahre“ hin. Wenn Ute Scholz dann sagt, „die können nicht nur Musik, die können auch Schauspiel“ weist sie auf das vielfältige Talent der Jazzcrew hin.

Nachwuchsmusiker bestreiten Vorprogramm

Inzwischen leitet Benjamin Heil die Musikformation. Dieses mit gutem Erfolg. Mit 25 Schülern der Klassenstufen sechs bis zwölf ist die in Jazzcrew 2.0 benannte Formation besetzt. Heuer konnten vier Nachwuchsmusiker das Vorprogramm bestreiten. Überzeugend präsentierten sich Laura Haas, Zoé Christmann und Noemi Rescigno mit dem Gesangspart. Der musikalische Nachwuchs überzeugt mit seiner Performance.

Publikum schnell in Stimmung

Es war nicht verwunderlich, dass die Gruppe schon beim Konzerteinstieg den Funken ins Publikum überspringen ließ. Die durch den gekonnten Auftritt der Sängerinnen Laura Haas, Zoé Christmann und Noemi Rescigno vorgestellten Titel „Go tell it on the mountain“ und „Lost boy“ brachten das St. Georgener Publikum recht schnell in Stimmung.

Die Jazzcrew 2.0 hat starke Sängerinnen in ihren Reihen. Im Bild (von links) Sofie Makowe-Gonzales, Cheyenne Christmann und Amy Makowe-Gonzales. | Bild: Werner Müller

Es ist geradezu ein besonderes Erlebnis, die Solisten der Jazzcrew in vorderster Front zu sehen. Die dabei zutage tretende Disziplin bleibt dem Publikum nicht verborgen. Die Musiker des Orchesters haben mit Louis Struss am Altsaxophon, Xenia Wodarz am Tenorsaxophon, Arved Räuber am E-Piano, Jonas Tillack am Schlagzeug und Jonas Riege Percussion Soloinstrumentalisten in ihren Reihen, die mehr als überzeugen.

Hoher Grad an Professionalität

Das Theater im Deutschen Haus ist bekannt für das ausgewogene Programmangebot. Ute Scholz zeigt ihr glückliches Händchen mit dem Engagement der Jazzcrew 2.0. Die von Benjamin Heil geformte Band weist einen hohen Grad an Professionalität auf. Für die Konzertbesucher wird schnell deutlich, dass sich hier junge Menschen absolut verstehen, die Formation ist zu einem homogenen Körper gewachsen. Jedes Bandmitglied für sich ist bereits ein überaus gut ausgebildeter Musiker.

Das Publikum zeigt sich überaus begeistert und dankbar für den Auftritt der Jazzcrew im Theater im St. Georgener Deutschen Haus. Bilder: Werner Müller | Bild: Werner Müller

Es spricht für die Jazzcrew, wie die Instrumentalregister perfekt harmonieren, Akzente zu setzen vermögen. Vor allem der Saxophonsatz stellt sich mehrfach solistisch vor. Hier sind Louis Struss am Alt- und Baritonsaxophon, Xenia Wodarz und Celine Wälde am Tenorsaxophon, Johannes Porsch am Altsaxophon und Arved Räuber am E-Piano mit „Cantaloupe Island„ gefordert. An der Trompete zeigt Lea Scholz ihr großes Können. Jonas Tillak und Jonas Riege überzeugen immer wieder am Schlagzeug und Percussion.

Weihnachtliche Stimmung

Mit ausdrucksstarkem Gesang präsentieren sich Sofie Makowe-Gonzales, Cheyenne Christmann, Amy Makowe-Gonzales mit Corvin Munz und Phileas Schwarz. Den Sängern wächst ein großer Anteil an der Außenwirkung der Jazzcrew zu. Den damit verbundenen Spirit nimmt das Publikum mit Spannung auf und dankt mit reichlichem Beifall den jungen Künstlern.

Weihnachtliche Stimmung verbreitet „Last Christmas“ und „All I Want for Christmas“. Für Benjamin Heil ist es eine Herausforderung, so nah als möglich an das Original zu kommen, was ihm und der Jazzcrew 2.0 wohl gelungen ist.