An zwei Wochenenden wird beste weihnachtliche Unterhaltung mitten in St. Georgen geboten.

Die dunkle Jahreszeit ist genau die richtige Zeit für Märchen, Sagen, Lichter und geselliges Zusammenkommen. All dies bietet das Theater im Deutschen Haus in den nächsten Wochen an, denn neben den sonntäglichen Märchenaufführungen des gestiefelten