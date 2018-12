Seit einem halben Jahrhundert sorgt die Jugendmusikschule St. Georgen-Furtwangen für die musikalische Ausbildung von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen. Gefeiert wurde das 50-jährige Bestehen unter anderem mit einem Festakt im Frühjahr und, wie es sich für eine solche Einrichtung gehört, natürlich mit viel Musik. Unter anderem gab es einen Flashmob auf dem Marktplatz und ein großes Abschlusskonzert mit Jazz und Chansons im Forum am Bahnhof.

Die Jugendmusikschule St. Georgen-Furtwangen ist untrennbar mit dem Namen Dönneweg verbunden. 1968 gründete der damalige Studiendirektor am Gymnasium St. Georgen, Peter Dönneweg, mit Unterstützung des damaligen Bürgermeisters Günter Lauffer die Jugendmusikschule St. Georgen, nachdem er ein Jahr zuvor einen Schulchor und ein Schulorchester ins Leben gerufen hatte. Im Laufe der Jahre kamen viele Zweigstellen dazu, so in Königsfeld, Schonach, Triberg und Schönwald. Mit dem Beitritt der Gemeinden Vöhrenbach und Furtwangen 1995 wurde die Einrichtung zur „Jugendmusikschule St. Georgen-Furtwangen“. Heute werden an der Jugendmusikschule rund 1500 Musikschüler unterrichtet. Bis zu seinem Eintritt in den Ruhestand im Jahr 2000 leitete Dönneweg die Jugendmusikschule ehrenamtlich.