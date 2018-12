Im zu Ende gehenden Jahr 2018 gab es aus den Gewerbebetrieben der Stadt Gutes und Schlechtes zu berichten. Einer der größten vermeldete gleich im ersten Quartal des Jahres, dass mit Verlusten zu rechnen ist. Die Automotive-Sparte bei ebm-papst ist in die Krise gerutscht. Nach langen, monatelangen Verhandlungen wurde ein Maßnahmenpaket präsentiert, infolgedessen 100 Mitarbeiter entlassen wurden. Die, die bleiben konnten, mussten Mehrarbeit leisten ohne einen Lohnausgleich.

Abgewickelt wurde auch die Umstrukturierung der Firma Grässlin, die ihren Standort in Peterzell verkauft hat und dabei zahlreiche Mitarbeiter entlassen hat. Geendet hat alles mit dem Verkauf des übrig gebliebenen Inventars. Die Geschäftstätigkeit des Unternehmens beschränkt sich nun auf den Standort an der Bundesstraße in St. Georgen. Das Firmengelände im Hagenmoos fand einen prominenten Käufer, womit zugleich das glückliche Ende für den Industriestandort verknüpft ist.

Die Firma Wahl wird Unterkirnach verlassen und ins Hagenmoos ziehen. Während es die Nachbargemeinde schmerzt, ist der Zuzug des Unternehmens für St. Georgen natürlich ein Glücksfall, dem allerdings ein langes Hin und Her vorausgegangen war. Für die Firma mit rund 240 Mitarbeiter gab es schon konkrete Pläne zur Erweiterung am Standort in Unterkirnach. Dann fiel die Entscheidung doch auf St. Georgen, als klar wurde, dass sich diese Chance ergibt. Nun also soll der Bau nach Plan im kommenden Jahr starten, wiederrum ein Jahr später soll der Umzug dann abgeschlossen sein.

Für St. Georgen sicherlich eine wichtige Ansiedlung, insbesondere vor dem Hintergrund, dass zahlreiche Unternehmen, vor allem solche, die in der Branche der Automobilzulieferer tätig sind, vor einem Wandel stehen. Bürgermeister Michael Rieger beispielsweise zeigte sich bei "froh und stolz" über die Pläne der Firma. Er und die Sprecher der Gemeinderatsfraktionen sicherten allesamt große Unterstützung zu. Im Juni sagte Joachim Kleiner (FW): „Wir werden alles dafür tun, dass Sie so bald wie möglich bauen können.“ An diesem Punkt arbeiten alle Beteiligten.