Der St. Georgener Postsportverein wurde am 15. April 1962 gegründet. Seit 1971 wird im Kegelsportverband gespielt. Davor waren die Postsportler ein Hobbykegelverein. Damals, erinnert sich der Vorsitzende Hansjörg Müller, war eine Mindestanzahl bei der Post beschäftigter Sportler notwendig. Heute sind die Bestimmungen nicht mehr so streng, zumal mit den Jahren ein Wandel einherging. Heute sind unter den 43 Mitgliedern 15 aktive Sportkegler und 28 passive Mitglieder zu finden. „Das Thema Hobbyspieler hat sich erledigt, es gibt keine mehr im Verein.“

Kein Sport der Neuzeit

Was nicht so richtig bekannt ist, ist die Tatsache, dass Kegeln keine Sportart der Neuzeit ist. Es gibt Belege, dass die Ägypter 3500 Jahre vor unserer Zeitrechnung bereits das Spiel mit Kegeln kannten. In Deutschland wurden die ersten Kegelsportvereine im späten 19. und frühen 20. Jahrhundert gegründet. Kegelvereine gibt es auch heute noch zu Genüge. Die Frage ist nur, wie lange noch?

Gründungsmitglied Heinz Kieninger gehört seit 48 Jahren zu den „Holzlieferanten“ beim Postsportverein St. Georgen. | Bild: Werner Mueller

Angesprochen auf junge Nachwuchssportler in den Reihen des Postsportvereins konnte Hansjörg Müller nur mit einem Schulterzucken antworten. Es sei kein Nachwuchs in Sicht, warum auch immer. „Wir hatten das Glück, einen Neuzugang zu verzeichnen.“ Dabei handelt es sich um einen aktiven Spieler, „der in seiner bosnischen Heimat bereits in einer hohen Klasse gespielt hat“.

Regelmäßiges Training ist wichtig

Wird Kegeln ernsthaft als Sport betrieben, ist regelmäßiges Training unabdingbar. Dabei wird auf den vier Kegelbahnen im „Da Mamma“ an der Ludwig-Weisser-Straße genauso gespielt wie in den Verbandsrunden. Begonnen wird mit der Bahnauslosung. Während in der Punkterunde zehn Kugeln zum Aufwärmen gespielt werden, findet das im Training so nicht statt. Vor Spielbeginn sind Dehnübungen und Stretching angesagt. Dann folgen 15 Würfe in die Vollen und 15 Würfe abräumen. Abräumen bedeutet, dass noch stehende Kegel mit weiteren Kugeln „abgeräumt“ werden müssen. Für diese 30 Würfe bleiben dem Spieler zwölf Minuten Zeit. Dann folgt der Wechsel auf eine andere Bahn und das Spiel beginnt von Neuem. Nach allen vier Durchgängen hat jeder Spieler mindestens 120 Kugeln gespielt. Die Spielrunde geht von Mitte September bis Mitte März des Folgejahres. Ein Spieler der Heimmannschaft sitzt am Steuerpult, stellt von dort auf die jeweilige Spielart um. Die Ergebnisse werden übertragen und kommen auf den Bildschirm, für jeden Anwesenden sichtbar.

Mit eigenen Kugeln

Manch einer der Sportkegler besitzt zwei eigene Kugeln, die im Kugelpass eingetragen werden, ist vom Vorsitzenden außerdem zu erfahren. Sportwart Walter Brückner stellt anhand der Trainingsergebnisse die beiden Mannschaften auf. Ältester aktiver Kegler im Postsportverein ist der 84-jährige Gerhard Oldach.