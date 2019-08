von Rolf Hohl

Von manchen Ideen lassen sich die Menschen einfach nicht abbringen. Der Sommerurlaub in der Ferne ist eine davon. Eigentlich dazu gedacht, Stress und Ärger hinter sich zu lassen, kann er diese Erwartung meist nicht erfüllen. Oft noch bevor man am angeblichen Traumziel angekommen ist, haben einen die Unwegsamkeiten des Alltags wieder eingeholt.

Das beginnt schon am Anfang der Reise, die wahlweise im Stau oder am Bahnsteig bereits ins Stocken gerät. Es scheint während der Urlaubszeiten nämlich aus ungeklärten Gründen so zu sein, dass trotz mehrerer Wochen Ferien dennoch alle an denselben Tagen unterwegs sind. Schafft man es dann wider Erwarten pünktlich zum Flughafen und ist auch die geforderte Stunde zu früh da, folgt die triste Warterei in riesigen Wartehallen. Schon da dürfte manchmal die Frage nach der Sinnhaftigkeit aufkommen, und ob ein gemütlicher Ausflug an den Klosterweiher nicht erholsamer gewesen wäre.

Aber nein, jetzt ist man schon so weit gekommen, und das Geld ist schließlich auch schon weg. Also rein in den Flieger, um dann in südlicheren Gefilden von einer Hitzewelle um die 45 Grad empfangen zu werden. Es folgt wieder Warterei: auf das Gepäck, bis alle vom Klo zurück sind, und auf den hoffentlich klimatisierten Shuttle-Bus, der einen nach rumpeliger Fahrt ins Hotel bringt. Ab und zu sind sie wieder kurz da, die Gedanken an den Klosterweiher, eine sanfte Briese, ein kühles Bier.

Aber nein, jetzt ist es ja fast geschafft, und angeblich soll das Hotel ein Beton gewordener Traum vor malerischer Kulisse sein. Die versammelte Verwandtschaft zu Hause wird staunen, wenn sie sich dann ungefragt die Bilder aus dem Urlaub ansehen muss. Diese Euphorie hält gerade so lange an, bis die Tür zu dem als Suite angepriesenen Hotelzimmer aufgeht. Fleckige Bettwäsche, brackiges Duschwasser und eine Baustelle unterm Balkon vertreiben zuverlässig den ersten Anflug von Erholung.

Aber naja, vielleicht ist wenigstens der Strand schön. Der soll ja ein wahrer Geheimtipp sein, zwischen zwei Felsformationen gelegen, mit einigen Palmen und türkisfarbenem Wasser. Wenn aber Orte so geheim sind, dass sie es auf die Internetseite von Reiseanbietern schaffen, bleiben sie nicht lange unberührt. Dann findet man dort statt Ruhe nur noch Touristenscharen auf Plastikstühlen mit Plastikhüten und mit Plastikbällen spielend.

Aber naja, jetzt gilt es, wenigstens das Abendessen zu genießen. Im Laufe der Woche kaut man sich dann durch lieblose und austauschbare Gerichte, die angeblich regionale Spezialitäten sein sollen. Danach sorgt nicht nur das fettige Essen für Magengrummeln, sondern auch der Gedanke an die Rückreise, auf der sämtliche Strapazen noch einmal durchlebt werden müssen. Vielleicht bleiben dann noch ein paar freie Tage am Weiher übrig für das, was die Hamburger Band Deichkind einmal besungen hat: Urlaub vom Urlaub.