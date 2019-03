Bevor Bürgermeister-Stellvertreter Manfred Scherer den Rathausschlüssel von der Bürgerwehr entgegennahm, fragte er, was die Narren in sechs Tagen Regentschaft über die Bergstadt erledigt hätten. Hallenbadabdichtung und Stadtkernsanierung hätten sie nicht geschafft, dafür viel gute Laune zu den Menschen gebracht.

Die Zuschauer können es gar nicht fassen. | Bild: Sprich, Roland

Die Zunftmeisterin der Narrenzunft, Alexandra Pies, erinnerte an die vielen schönen Stunden, die die Narren in St. Georgen und auswärts erleben durften. Die Stadtmusik spielte in letztes Mal den Fohrebobbelemarsch und die Bergstadtfetzer stimmten musikalisch ins Wehklagen ein, als die Fasnacht in Flammen aufging.