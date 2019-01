Es ist Ende Januar, seit Stunden rieseln dicke Schneeflocken vom Himmel und das Thermometer zeigt frostige minus drei Grad an. Wie vertreibt man sich bei so einem Wetter bloß die Zeit? Schneemann bauen? Ski fahren? Mit Wolldecke und Wärmflasche aufs Sofa und einen Serienmarathon starten? Hat man in den letzten Monaten alles schon tausendmal gemacht. Etwas Neues muss her – und ein Blick in ein St. Georgener Schaufenster bringt die zündende Idee: Ostereier bemalen!

Ja, Sie haben richtig gehört. Während sich der Winter draußen von seiner eisigsten Seite zeigt, türmen sich in der Auslage bunte Filzkörbchen, niedliche Osterhasen und kleine Plastikeier. Dazu gibt es allerlei Bastelbedarf, um die weißen Kunststoff-Ovale in österliche Kunstwerke zu verwandeln. Warum also nicht einfach mal einen Winternachmittag mit heißem Tee und lustiger Eier-Färberei verbringen? Das ist auch nicht verrückter als im September bei kuscheligen 30 Grad im Schatten die ersten Lebkuchen- und Spekulatius-Packungen aus dem Supermarkt zu entführen und das Weihnachts-Gebäck zusammen mit einem kühlen Eistee zu vertilgen. Und das scheinen ja tatsächlich eine Menge Menschen zu tun. Sonst würden die weihnachtlichen Leckereien wohl nicht Jahr für Jahr bereits im Spätsommer in den Regalen landen.

Symbolbild | Bild: Marc Müller, dpa

Das Wetter spielt ohnehin verrückt

Außerdem ist aufs Wetter sowieso kein Verlass mehr. Immerhin kam es in den vergangenen Jahren vor, dass die Temperaturen an den Weihnachtsfeiertagen auf frühlingshafte 16 Grad anstiegen, während an Ostern die Eier im Schnee gesucht werden mussten. Fans abstruser Verschwörungstheorien kratzen sich schon unterm Aluhut und fragen sich, wen sie für diese verkehrte Wetter-Welt verantwortlich machen sollen. Chemtrails? Aliens? Oder am Ende doch nur den Klimawandel?

Wie dem auch sei, die Ostervorbereitungen jetzt schon zu treffen, hat zwei klare Vorteile: Die Bastelei ist eine willkommene Abwechslung, um einen verschneiten Wintertag zu Hause halbwegs sinnvoll zu nutzen. Und wenn es dann langsam wieder wärmer wird, die ersten Blumen blühen und die Sonne ins Freie lockt, ist alles schon fertig dekoriert und Sie können das Frühlingswetter in vollen Zügen genießen. In diesem Sinne: Leise rieselt der Schnee und süßer die Eier nie klingen.