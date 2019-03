Am Donnerstag feiert das Ehepaar Erika und Hans-Dieter Uhing das Fest der Goldenen Hochzeit in St. Georgen. Es war an Fastnacht 1968, als es zur ersten, schicksalhaften Begegnung der beiden in der Gaststätte Rupertsberg kam – und woraus ein Jahr später eine Ehe entstand.

Während Hans-Dieter Uhing aus dem Westerwald in den Schwarzwald gezogen war, war Erika Uhing in der Bergstadt aufgewachsen. Sie wurde hier im Juni 1947 als Erika Maier geboren und wuchs in der Familie mit einer Schwester in St. Georgen auf.

Vom Kindergarten-Kind in der Rossbergstraße....

Noch heute erinnert sie sich an den Kindergartenbesuch in der Rossbergstraße. Nach der Grundschule folgte der Wechsel ans Progymnasium bis zur Mittleren Reife. Die kaufmännische Ausbildung absolvierte die Jubilarin in Villingen und wechselte später nach St. Georgen in die Firma PE (Perpetuum Ebner) in die Exportabteilung.

...bis zur Leiterin der Exportabteilung

Die berufliche Weiterbildung mit dem Erlernen von Fremdsprachen setzte Erika Uhing dann in Gengenbach fort. Zwei Jahre lernte sie dort Englisch und Französisch und etwas Spanisch kam auch noch dazu. Bei der Firma Schmidt Technology war Erika Uhing als Fremdsprachenkorrespondentin und 25 Jahre als Leiterin der Exportabteilung bis zur Pensionierung beschäftigt.

Von der Kindheit auf dem Bauernhof...

Hans-Dieter Uhing wurde im Mai 1939 als ältestes von vier Geschwistern geboren. Heute kann er sich noch an die letzten Kriegsjahre erinnern. Er erlebte auch, wie die Stadt Wissen im Westerwald im Krieg gebrannt hat. Es folgte der Schulbesuch in Wissen. Die Familie zog 1947 nach Welkenbach und unterhielt einen kleinen Bauernhof. Als Ältester der Geschwister musste Hans-Dieter Uhing schon als Kind mit anpacken. Dabei hat er erlernt, was in der Landwirtschaft zu tun war. Den Schulbesuch mit Abschluss erlebte der Jubilar in Höchstenbach. Nachdem er mit 14 Jahren die Schule verließ, half er zwei Jahre in der elterlichen Landwirtschaft.

...bis zum Examen als Ingenieur

Mit 16 Jahren trat Hans-Dieter Uhing dann die Lehre als technischer Zeichner an. Später arbeitete er in Neuwied in seinem Beruf. Über den zweiten Bildungsweg bestand Uhing das Abitur und absolvierte das Ingenieurstudium in Koblenz mit dem staatlichen Abschluss. Die erste Stelle als Ingenieur trat Uhing in Bergisch-Gladbach an.

Stellenanzeige lockt in den Schwarzwald

Irgendwann las er in einer Zeitung eine Stellenanzeige des Unternehmens Mathias Bäuerle in St. Georgen. Kurzentschlossen bewarb er sich dort erfolgreich und war dann in der Zeit von 1967 bis 1972 dort beschäftigt. Beruflich folgten unter anderem Reisen in die USA. Nach der Zeit bei Mathias Bäuerle folgten Stationen bei einigen weitere Firmen – bis zum Ruhestand, den er heute genießt.

Die Fastnacht als gemeinsames Hobby

In ihrer Freizeit brachten sich Erika und Hans-Dieter Uhing unter anderem in die neu gegründete Fohrenbobbele-Narrenzunft ein. Als Mitgestalter der Narrenzeitung und Büttenredner ist Hans-Dieter Uhing den St. Georgener Bürgern zum Begriff geworden.

Zum heutigen Jubeltag gratulieren zwei Kinder mit den insgesamt sieben Enkeln. Gefeiert wird dann später, wenn Hans-Dieter Uhing seinen 80. Geburtstag begeht.