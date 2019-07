Obwohl Marc Winzer dieses Jahr für die Freien Wähler zum ersten Mal in den Gemeinderat gewählt wurde, ist er irgendwie doch schon ein alter Hase: „Ich hab‘ mich vor fünf Jahren schon mal beworben und war immer wieder bei den Sitzungen als Zuhörer dabeigewesen.“

Für Beate Rodgers, die erstmals für die CDU im Rat sitzt, sah das anders aus: „Ich war sehr gespannt“, sagt sie sie am Tag danach. „Ich fand es sehr interessant, dabei zu sein. Und ich habe mich wohlgefühlt.“ Überrascht war sie vor allem von der offenen Atmosphäre.

Den neuen alten – Peter Fichter, der bereits einmal im Gemeinderat saß – konnte das ganze nicht wirklich vom Hocker reißen. „Ich hab mich wieder wie daheim gefühlt“, sagt er. Und fügt hinzu: „Wir hatten früher auch schon längere Sitzungen.“

Ob nun neu im Gremium, oder altgedient. Egal. Denn es gilt: Hut ab vor denen, die den Mut hatten, sich dieses Jahr zum ersten Mal zur Wahl zu stellen, auch auf die Gefahr hin, nicht gewählt zu werden und auf die Gefahr hin, vielleicht nicht ganz genau zu wissen, was da eigentlich auf sie zukommt. Hut ab aber auch vor denen, die sich dieses Jahr erneut zur Wahl gestellt haben, auch auf die Gefahr hin, nicht gewählt zu werden und trotzdem sie ganz genau wussten, was auf sie zukommen wird. Hut ab also vor so viel Mut, Engagement und dem Willen, selbst etwas verändern zu wollen und die eigene Stimme zum Wohl der Bürger dieser Stadt zu erheben.