von Maria Kienzler

Die Wieberfasnet am Schmotzige Donschdig im katholischen Gasthaus zum Goldenen Auerhahn war ein unglaublicher Erfolg. In den Räumlichkeiten der Unterkirche, angefangen vom großen Saal über mehrere kleine Nischen bis hin zu einer schummrigen Bar, drängelten sich Hunderte von Narren, die den Fasnetgruppen der Bergstadt und den Büttenrednern bis weit nach Mitternacht zujubelten. Sogar der Turnverein war zum ersten Mal dabei.

Bei der Super-Talent-Show werden die Promis perfekt dargestellt.

Nachdem im vergangenen Jahr die Katholische Frauengemeinschaft (kfd) nach fast zwei Jahrzehnten Narretei wehmütig ihren Abschied von der Organisation bekannt gegegen hatte, hatte kurzerhand der Festausschuss der Kirchengemeinde den Wieberball übernommen. Als Direktorenteam wurden die Eheleute Regina und Corsin Kleiner ins Rennen geschickt, die das Programm perfekt moderierten. Der Discjockey Valentino war für die närrische Musik zuständig. Zum letzten Mal glänzte Pfarrer Paul Dieter Auer als Schirmherr der närrischen Veranstaltung. Da er in wenigen Monaten die Bergstadt verlassen wird, um den Ruhestand bei seiner Verwandtschaft in Spanien zu genießen, wurde ihm zu Ehren sogar ein echter Stierkampf aufgeführt.

Cannabis und Nachtbar

Franziska Eisele, die Vorsitzende der kfd von St. Georgen, trug ein langes Gedicht vor, in dem sie die Anfänge der Wieberfasnet schilderte. In die Auerhahn-Bütt stiegen zwei Männer und eine Frau. Barbara Walter verkleidete sich als Lisbeth Pfefferle und erklärte sich bereit, die Innenstadt-Sanierung zu übernehmen. Aus der Bergstadt soll eine Schwarzwald-Oase mit Ringzug-Anbindung an jeder Ecke werden. Das Rathaus wird umgebaut in ein komfortables Luxus-Hotel mit Sauna samt Wellness-Bereich und im Klosterweiher soll das größte Kneippbecken Europas entstehen. Von legalem Cannabis-Anbau und einer Nachtbar in der Unterstadt schwärmte Pfefferle ebenso.

Rote Rosen bekommen die TV-Tänzerinnen von Programm-Direktor Corsin Kleiner.

Einfallsreich zeigte sich der Vorsitzende des Turnvereins in seiner Büttenrede. Gerhard Mengesdorf berichtete von seinen Diätkuren, einer sprechenden Diesel-Tankstelle und dem Hotel Federwerk. Zum Schluss landete er mit den Präsidenten Bush, Obama und Trampel vor Gottes Thron. Heiner Bauknecht hielt sich bei seinem langen Büttengedicht streng an die Bibel und berichtete über die der Erschaffung der Frau, die dem Mann gehorchen muss. Doch dafür erntete er neben Beifall auch viele Buh-Rufe, bis er zugab, dass Gott beim Adam nur geprobt hatte, doch die Frau sein Meisterwerk wurde.

Beifall ohne Ende

Evas Töchter begeisterten mit ihrem Zwergentanz und auch beim Auftritt der TV-Tanzgruppe wollte der Beifall kaum enden. Ein weiterer Höhepunkt war die Supertalent-Show mit Dieter Bohlen, Sylvie Meis und Bruce Darnell. Neben Helene Fischer bewarben sich auch Theresa May, Jogi Löw, Angela Merkel, Königin Elisabeth, Lady Gaga und Pfarrer Auer um die begehrte Auszeichnung als Super-Topmodel. Das Männerballett der Narrenzunft setzte einen leuchtenden Schlusspunkt.

Stimmungsmacher

Nach dem Männerballett war noch lange nicht Schluss. Bis weit nach Mitternacht ertönte Guggenmusik. Nicht nur die Bergstadtfetzer sorgten für Stimmung, auch die Guggenmusik Bloos-Arsch aus Peterzell animierte die Narren zum Klatschen und Tanzen. Den krönenden Abschluss bildete die Stadtmusik. (kim)