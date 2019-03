Im Planschbecken des Hallenbads werden noch einige Zeit keine Kinder spielen können. Die Probleme mit dem undichten Becken sind noch immer nicht beseitigt. Dabei ist schon seit September bekannt, dass Wasser aus dem Becken tropft und sich bis in den Keller vorgearbeitet hat. Das Problem ist aber: Die Firma, die das Becken bei der großen Hallenbad-Sanierung in 2016 gebaut hat und das Leck beheben sollte, war dazu offenbar nicht in der Lage. Die Stadt hat nun gehandelt.

Andere Firma soll es richten

"Wir haben die Ersatzvornahme ausgesprochen", sagt Stadtbaumeister Alexander Tröndle auf eine Anfrage des SÜDKURIER. Damit gemeint: Eine neue Firma übernimmt die Behebung des Schadens, weil, wie bereits erwähnt, die ursprünglich verantwortliche Firma nicht in einer angemessenen Zeit in der Lage dazu war. Eine eher seltene Vorgehensweise, die die Stadt nun aber gewählt hat. Bislang habe Alexander Tröndle einen solchen Fall erst einmal erlebt.

Mehrfach, so sagt der Stadtbaumeister, habe man die ursprünglich verantwortliche Firma dazu aufgefordert, nachzuarbeiten. Die Firma war zwar dazu bereit, doch seit Monaten erfolglos. Nun ist eine neue Firma damit beschäftigt, das Problem zu lösen – und fängt dabei ganz von vorne an. "Die neue Firma baut alles zurück", sagt Tröndle. Nur so sei gewährleistet, dass durch den Pfusch, der die Undichtigkeit ursprünglich ausgelöst hat, später auch kein Schaden mehr entsteht.

Kostensituation ist komplex

Durch die Ersatzvornahme hat auch die Kostensituation verkompliziert. Zwar ist die Stadt St. Georgen für den Schaden nicht haftbar, muss ihn also auch nicht bezahlen – trotzdem musste man nun in Vorleistung gehen. "Die Kosten der Arbeiten werden von der verantwortlichen Firma getragen", sagt Tröndle. Weil aber die neue Firma das Risiko eines Zahlungsausfalls nicht trägt, muss die Stadt die Finanzierung zwischenzeitlich gewährleisten. Zu dieser Sachlage kommt hinzu, dass über einen möglichen Schadenersatz, weil das Becken für Familien mit Kinder monatelang nur eingeschränkt oder gar nicht nutzbar war, noch gar nicht gesprochen wurde. "Das ist ein heikles Thema" sagt Alexander Tröndle. Seiner Einschatzung nach, sei es gut, wenn die Stadt ohne weitere Kosten aus der Sache herauskomme, auch ohne Schadenersatz zu kassieren. Denn dieser sei zudem nur schwer zu kalkulieren. Ohne seien die Auswirkungen der Sperrung des Beckens monetär nicht so gravierend, so der Stadtbaumeister.

Bis sich also wieder Kinder in dem Becken vergnügen können, werden noch einige Wochen verstreichen. Einen Zeitplan erarbeite man gerade. In rund anderthalb Wochen solle, so erwartet es der Stadtbaumeister, das Becken erstmals gefüllt werden. Es ist dann aber noch nicht gefliest, weil erst klar sein muss, ob es dicht ist. Zwei Wochen lang dauert diese Prüfung nach Vorschrift.