von Rolf Hohl

Es war nachts, kurz vor 23 Uhr, als vor dem Haus von Artur Maier die Lichter von mehreren Taschenlampen durch die Dunkelheit zuckten. Waren es Einbrecher, die da in seinem Garten nach einer Einstiegsmöglichkeit suchten? Der 90-Jährige stellte sich ans Fenster und beobachtete das Treiben. Was er da sehen konnte, waren aber keine räuberischen Vorhaben, sondern eine Gruppe junger Pfadfinderinnen, die am Waldrand auf der Seebauernhöhe ihr Nachtlager aufschlagen wollten.

Ein warmer Unterschlupf für die Nacht

An sich wäre das für Maier nicht weiter bemerkenswert gewesen, aber es sollte kalt werden in dieser Nacht vom Mittwoch auf den Donnerstag vergangener Woche. Kurzerhand entschieden er und seine Haushaltshelferin Maria Kosciuk, den elf Pfadfinderinnen einen warmen Unterschlupf anzubieten. „Wir haben dann im Keller einige Matratzen ausgelegt und die Heizung angemacht, damit sie es gemütlich hatten“, berichtet Artur Maier einige Tage später.

Es war das vorläufige Ende eines Abenteuers, das für die jungen Pfandfinderinnen von den Royal Rangers am Mittwoch noch planmäßig begonnen hatte: Von ihrem Lager in Oberkirnach wanderten sie um 15 Uhr los, ohne bereits genau zu wissen, wohin es eigentlich geht. „An verschiedenen Punkten auf der Strecke waren dann immer wieder Kartenabschnitte versteckt, die den Weg zum nächsten Ziel wiesen“, erklärt Rebecca Baab, die Leiterin der Gruppe. Das Tagesziel wäre schließlich ein Biwak-Zeltplatz südlich von Buchenberg gewesen. „Wir waren zwar auf dem richtigen Weg, aber erst viel zu spät auf der Seebauernhöhe angekommen“, erzählt sie.

Müdigkeit in den Knochen

Als die Gruppe aus zwölf- bis 14-jährigen Pfadfinderinnen dann erfuhr, dass dies erst der vorletzte Wegpunkt war, hielt sich die Begeisterung bei manchen in Grenzen. „Einige wollten zwar noch weiter wandern, aber in der Dunkelheit und mit der Müdigkeit in den Knochen wollten wir das nicht mehr wagen“, erinnert sich die Leiterin. Etwa zwei Stunden hätten sie da zum Ziel noch weitergehen müssen. „Da waren wir natürlich alle glücklich, dass wir bei Herrn Maier im Keller übernachten konnten.“

Zu aller Überraschung gibt es am Morgen auch noch ein kräftigendes Frühstück. | Bild: Maria Kosciuk

Am Morgen danach, inzwischen war es Donnerstag, wartete die nächste Überraschung. Denn statt sie gleich mit einem warmen Händedruck zu verabschieden, stand ein gedeckter Frühstückstisch für die Gruppe bereit. „Wir haben alles zusammengekratzt, was wir noch an Haferflocken und Müsli im Haus hatten“, schildert Artur Maier. „Und damit alle genug zu Essen hatten, hat Frau Maria sogar noch Pudding gekocht.“ Zum Abschied, erinnert er sich, hätten sie dann noch das alte Volkslied „Wahre Freundschaft soll nicht wanken“ gesungen.

Auch Rebecca Baab behält die Begegnung in guter Erinnerung: „Wenn bei dem Ausflug alles glatt gelaufen wäre, wäre es nicht so ein Abenteuer gewesen“, sagt sie. „So war es ein tolles Erlebnis und die Gastfreundschaft von wildfremden Menschen fanden wir einfach beeindruckend.“