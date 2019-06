Was passiert eigentlich hinter den Mauern des Technologiezentrums (TZ) in der Leopoldstraße? Das können Besucher bald herausfinden. Am Samstag, 20. Juli, laden das TZ und die dort ansässigen Firmen zu einem Tag der offenen Tür ein. Es ist das erste Mal, dass das Technologiezentrum seit seiner Gründung 1985 seine Türen für die Allgemeinheit öffnet.

Die Idee dazu stammt von den Unternehmen selbst, wie TZ-Geschäftsführer Martin Friedrich beim Pressegespräch verrät. „In Gesprächen mit den Firmen im Haus wurde mehrfach der Wunsch nach einem Tag der offenen Tür herangetragen.“ Bei einer gezielten Nachfrage habe sich der Wunsch verfestigt, so Friedrich. 14 der 22 im TZ ansässigen Unternehmen beteiligen sich an dem Tag der offenen Tür. „Manche sind Ein-Mann-Unternehmen, die ihr Gewerbe nebenberuflich betreiben und nur sporadisch im Hause sind“, erklärt Friedrich.

Die Firmen, die mitmachen, lassen sich einiges einfallen, um den Besuchern einen Einblick in deren jeweilige Branche zu bieten. So soll es eine digitale Schnitzeljagd geben, es werden verschiedene technische Systeme vorgestellt, die im TZ entwickelt und teilweise auch produziert werden und es wird Vorträge, Simulationen und Präsentationen zu unterschiedlichen Themen geben. Darüber hinaus können sich die Besucher auf einen Motorsägenparcours begeben – der dank virtueller Realität mit Spezialbrille völlig gefahrlos ist.

Wie Martin Friedrich sagt, richtet sich der Tag der offenen Tür schwerpunktmäßig an drei Zielgruppen. „Zum einen an die breite Öffentlichkeit. Wir wollen den Tag zu einem Erlebnis für die ganze Familie machen.“ So gibt es ein großes Kinderprogramm mit Hüpfburg, 3-D-Malkreide. In einer Cyber-Uni lernen die Kinder spielerisch digitale Fachbegriffe kennen und bekommen komplexe Sachverhalte interaktiv vermittelt.

Zweite Zielgruppe sind künftige und aktuelle Gründer von Unternehmen. Dazu macht das TZ speziell an den Hochschulen der Region sowie an der Feintechnikschule Villingen-Schwenningen auf den Tag der offenen Tür aufmerksam. Und letztlich sind auch die im TZ ansässigen Unternehmer selbst Zielgruppe. „Die Firmen suchen ja Fachkräfte. Diese können beim Tag der offenen Tür nicht nur sich präsentieren, sondern auch offene Stellen bewerben.“

In Anlehnung an die Firma Dual, die hier ihren Verwaltungssitz hat, werden die beiden Firmen Fehrenbacher und WE Audiosystems, die heute wieder Plattenspieler produzieren, ihre Geräte ausstellen. Zudem können auch einige der noch im Originalzustand aus Dualzeiten belassenen Räume besichtigt werden. „Ich denke mir, dass das sicher den einen oder anderen ehemaligen Dual-Mitarbeiter interessieren wird“, so Friedrich.

Neben den Firmen stellt sich auch das Technologiezentrum selbst vor. So gibt es im TZ einen XR-Schulungsraum für berufliche Aus- und Weiterbildung mit unter dem Begriff Extended Reality zusammengefassten Darstellungsmöglichkeiten von realen und virtuellen Welten. „Außerdem richten wir gerade einen Inkubator ein. Hier können Gründungswillige mindestens sechs Monate kostenlos ihre innovativen Ideen testen und das Portfolio des TZ inklusive Beratungsleistungen in Anspruch nehmen.“ Der sogenannte Inkubator ist auf der Betriebsfläche des ehemaligen Unternehmens Yatego eingerichtet.