von Lea Spormann

Herbert Heinzmann ist ein waschechter St. Georgener. Er wurde hier getauft, konfirmiert, ist hier aufgewachsen und hat hier geheiratet. Heute, am 16. Mai, ist sein 90. Geburtstag, den er natürlich hier in seiner Heimat verbringen wird.

Kein normaler Schulalltag

„Ich wurde 1929 als jüngster von fünf Brüdern geboren“, erzählt der 90-Jährige. Sein Vater starb an einer Kriegsverletzung, als er gerade mal zwei Jahre alt war, weshalb seine Mutter die Jungs alleine großzog. „1936 kam ich auf die Robert-Gerwig-Schule und machte im Anschluss auch noch die Mittelschule bis 1945“, sagt er. Doch nicht nur der normale Schulalltag prägte in dieser Zeit sein Leben. „1944 wurden wir in ein Kriegsgebiet geschickt, um Panzergräben auszuheben“, sagt er. In dieser Zeit mussten die Heranwachsenden auf einem Bauernhof im Heu schlafen und hatten keine Waschmöglichkeiten. Glücklicherweise kamen die Jungen aber wieder rechtzeitig vor der Front heim.

Lehre als Feinmechaniker

Nach dem Schulabschluss arbeitete Herbert Heinzmann ein Jahr lang als Hirtenbua, da nach Kriegsende das Essen und Geld knapp waren. Danach begann er 1946 eine Lehre bei MB Bäuerle als Feinmechaniker. „Dort habe ich dann als technischer Angestellter gearbeitet, insgesamt 46 Jahre lang war ich dort, bis ich in Rente ging“, sagt Herbert Heinzmann.

Seit über 60 Jahren verheiratet

1950 lernte er seine Frau Helga Heinzmann kennen. „Wir haben uns bei der Schiffsschaukel auf dem Rummel kennengelernt“, erzählt der 90-Jährige. Ein äußerst romantischer Ort für ein erstes Treffen. 1957 wurde geheiratet, fünf Kinder kamen zur Welt, die Familie Heinzmann wiederum 13 Enkel schenkten. Man merkt Heinzmann sehr an, wie sehr ihn seine Frau geprägt hat. „Im Leben ist mir einfach unheimlich wichtig geworden, dass Frau und Mann – wie es so schön heißt – in guten wie in schlechten Zeiten zusammenhalten und man sich einfach unterstützt“, sagt er.

Ehrenmitglied im Turnverein

Seit 1946 war Herbert Heinzmann aktives Mitglied im St. Georgener Turnverein. „Ich war einer der ersten, die dem Verein nach dem Krieg beitraten“, sagt er. Tätig war er im Verein als Schülerturner und im Anschluss in der Männerriege. Vor allem begeisterte in die Leichtathletik. Im Weitsprung war er besonders gut, hier war seine Bestweite stolze 6,78 Meter. Auch als Übungsleiter war er acht Jahre lang tätig, Ehrenmitglied ist er natürlich auch. Sogar heute noch ist er im Verein aktiv und hilft mit. Auch gereist ist er viel. So war er in Andalusien, am Nordkap und auf einigen Fluss-Kreuzfahrten.

„Waren immer zufrieden mit unserem Leben“

Natürlich waren die Zeiten auch für Herbert Heinzmann nicht immer rosig, aber seine positive und fröhliche Art behält er sich bei. „Wir waren immer sehr zufrieden mit unserem Leben, es kommt einfach, wie es kommt“, sagt er. Seinen Geburtstag wird der 90-Jährige mit seiner Ehefrau und seiner großen Familie verbringen.