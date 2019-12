Er dürfte die inoffizielle Rangliste der bekannten Künstler anführen, die bislang am häufigsten zu Gast auf der Bühne im Theater im Deutschen Haus gewesen sind. Und zu den beliebtesten gehört er sowieso. Der Komiker Hennes Bender begeisterte erstmals vor 16 Jahren das Bergstadtpublikum. Und auch bei seinem jüngsten Auftritt in St. Georgen eroberte der „kleine, dicke Mann mit Bart und Brille (Eigenzitat)“ die Zuhörer mit derbem Ruhrpottcharme, intellektuellen Geistesblitzen und herrlich schönen Aufregern.

Herzhaft lachen und sich amüsieren können sich die Besucher beim Gastspiel von Hennes Bender. | Bild: Sprich, Roland

Von Banalem zur großen Politik

Er hat zwar nur zwei Hände, was sowohl anatomisch korrekt als auch der Name seines neuen Programms ist. Dafür hat Hennes Bender ein überaus aktives Sprachzentrum, das er auch einzusetzen weiß wie ein geschliffenes Florett. Damit seziert er Banalitäten des Alltags ebenso wie große Politik. Im Fernsehen hat sich der Bochumer Komiker in den letzten Jahren stark zurückgenommen. Auf der kleinen Live-Bühne ist er präsenter denn je. „Mir tun die Kollegen leid, die in großen Stadien spielen müssen und die das Publikum nur auf der Leinwand erkennen kann“, sagt er. Und man nimmt es ihm ab, dass er den Kontakt zum Publikum sucht. Als Warm-up liefert er sich einen verbalen Schlagabtausch mit den Zuhörern. „In Stuttgart könnte man nicht nur den Bahnhof unterirdisch verlegen“, fällt ihm ein, als eine Zuhörerin verrät, dass sie extra wegen ihm aus der Landeshauptstadt angereist ist.

Der Film- und Serienjunkie muss erstaunt feststellen, dass „Game of Thrones„ hierzulande weitgehend unbekannt ist. „Das ist so ähnlich wie Lindenstraße, nur mit Drachen“ versucht er dem überwiegend gesetzteren Publikum zu erklären. Er stellt fest, dass Künstliche Intelligenz praktisch ausschließlich weiblich ist. Und tritt sofort den Beweis an, dass männliche Charaktere in Navigationssystemen oder Sprachsteuerungen direkt ins Verderben führen würden.

Es gibt praktisch kein Thema, zu dem Bender nicht seine Meinung kundtun kann. Er ist für Insektenhotels und gegen Nazis und macht sich so seine Gedanken, weshalb ältere Männer oft jüngere Frauen bevorzugen. „Die denken sich, wenn die in die Wechseljahre kommt, bin ich schon tot.“ Und eines macht Hennes Bender immer noch sehr gerne; sich aufregen. Etwa wenn es darum geht, dass sich Männer schminken. „Ich hab nichts gegen Männer, die sich schminken. Aber wenns danebengeht und sie aussehen wie Horror-Clowns.“ Aber auch wenn der Ruhrpottkomiker sich über viele Themen seine Gedanken macht, alles geht nicht. Schließlich hat er ja nur zwei Hände.