von Renate Bökenkamp

Uneins waren sich vor 25 Jahren Gemeinderäte und Stadtverwaltung. Wie aus einem Bericht des SÜDKURIER vom 31. März 1995 hervorgeht, ging es in der vorausgegangenen Gemeinderatssitzung hoch her. Die Stadt mit Bürgermeister Wolfgang Schergel möchte die Planung des Neubaugebietes im Anschluss an die Robert-Koch-Straße so schnell wie möglich abschließen, viele Gemeinderäte aber doch mehr Zeit haben für eine ordentliche Planung.

Da zu diesem Zeitpunkt in St. Georgen und den Ortsteilen nur noch sieben freie Bauplätze zu haben, aber viele Interessenten vorhanden sind, hat es die Verwaltung eilig. Sie hatte bereits im Vorfeld aus Gründen des Landschaftsverbrauchs die Grundstücksgrößen verkleinert. Schergel empfahl außerdem, auf strengere Richtlinien als im Landesbaurecht vorgesehen für die Bauherren zu verzichten.

Räten geht es um die Optik

Den Räten ging es in der Diskussion besonders um die Optik. Schließlich liege dieses Neubaugebiet im Blickfeld zur Einfahrt nach St. Georgen. Das müsse gut geplant werden und das brauche Zeit. Gerhard Mengesdorf (FDP) kritisierte die geplante zu enge Bebauung und die Aufstockung der Geschoßzahl von zwei auf drei. Und Johannes Baier (SPD) wollte kein Neubaugebiet im Schnellverfahren absegnen ohne genügende Informationen. Grund für die unterschiedlichen Meinungen ist auch das geplante gesetzliche Umlageverfahren. Gemeinderat Baier schlug vor, die Grundstücksverkäufe einzeln durchzuführen.

Prozedere dauert doch lange

Dagegen sprach sich Kämmerer Karl Braun aus. Das landesübliche Umlageverfahren sei unterm Strich schneller. Dennoch würde das Prozedere bis zum Baubeginn wohl fünf Jahre dauern. „Solange können künftige Bauherren ihre Pläne vom Eigenheim noch in der Schublade lassen“, schließt der SÜDKURIER seinen Bericht.

