Manchem Passanten werden sie schon aufgefallen sein, die DIN A4-Blätter, die zum Beispiel in der Sparkasse neben dem Automaten für die Kontoauszüge ausliegen. Derzeit läuft eine Verbraucherumfrage des Runden Tisches Regionalmarkt. Diese soll herausfinden, ob es in der Bergstadt ein Potenzial für einen Laden gibt, in dem lokale und regionale Lebensmittel möglichst unverpackt und damit so nachhaltig wie möglich vertrieben werden können.

300 Fragebögen, die auch online ausgefüllt werden können, sind bereits bei Kathrin Frenz im St. Georgener Rathaus eingegangen. Im Pressegespräch mit dem SÜDKURIER erklären Frenz, Ute Scholz und Gerhard Jäckle, was hinter der Umfrage steckt.

Video: Kevin Rodgers

Eine Marktanalyse als erster Schritt

Seit zwei Jahren schon sind die Teilnehmer des Runden Tisches damit beschäftigt, verschiedene Ideen und Möglichkeiten zu erörtern, wie ein solches Projekt möglichst erfolgreich in die Tat umgesetzt werden könnte. Ein fertiges Rezept hierfür gibt es noch nicht.

„Wir haben Erzeuger aus St. Georgen befragt und sind auf reges Interesse gestoßen“, erklärt Ute Scholz. Nun gehe es darum herauszufinden, wie der Verbraucher tickt. Dazu hat der Runde Tisch verschiedene Annahmen getroffen, die nun mit der Umfrage verifiziert werden sollen. „Das Verhalten der Konsumenten hat sich verändert. Die Leute sind mobiler als früher“, erklärt Gerhard Jäckle, der auf dem Leihwieserhof einen Hofladen samt Milchautomat betreibt und der sich ab und an über die vielen Autos auf seinem Hof wundert.

Vor allem junge Familien denken beim Einkauf um

„Vor allem junge Familien mit Kindern haben ein großes Interesse an dieser Entwicklung“, meint Jäckle. „Immer mehr Menschen wollen wissen: Wo kommen meine Lebensmittel her? Die wollen sehen, wo ihre Nahrungsmittel wachsen.“ Freilich ist sich auch Gerhard Jäckle sicher, dass mit dem Angebot sicher nicht alle Bürger, sondern nur ein gewisser Prozentsatz angesprochen wird.

Video: Kevin Rodgers

Dennoch ist er optimistisch, dass die Idee, Produkte von lokalen und regionalen Erzeugern zentral an einem Platz zu verkaufen Sinn macht. Zum Einen für die Verbraucher, die so nur eine Anlaufstelle haben. Zum Anderen aber auch für die Produzenten, für die dann beispielsweise der Anbau von Feldfrüchten auf vergleichsweise kleinen Flächen wieder rentabel werden könnte. Ein regionaler Absatzmarkt, der zur Stärkung der kleinen Schwarzwaldhöfe beitragen soll, die für den Weltmarkt nur schwierig produzieren können.

Einige Hürden lauern auf dem Weg

Ganz einfach ist die Umsetzung nicht. Rohmilch darf beispielsweise nur direkt vom Hof vertrieben werden. Einen Milchautomaten irgendwo aufzustellen – das ist, anders als beispielsweise in Österreich, hierzulande nicht möglich. Und so geht es im Vorfeld auch um ganz praktische Detailfragen wie kundenfreundliche Öffnungszeiten, die berücksichtigt werden müssen.

Ein schwammiger Begriff: Was ist eigentlich lokal?

Milch aus Bayern, deutsche Kartoffeln – die Begriffe „regional“ und „lokal“ sind in manchen Fällen nicht genau definiert. Nicht so bei diesem Projekt. „Wir haben drei Ringe festgelegt, wo die Produkte herkommen sollen“, erklärt Gerhard Jäckle. „Erstens sind das lokale Erzeugnisse aus St. Georgen und den Teilorten. Weil es hier jedoch nicht alles gibt, ist der zweite Ring der Schwarzwald-Baar-Kreis und der dritte, äußere Ring ist das Gebiet des Naturparks Schwarzwald. Denn, so erklärt der Landwirt vom Leihwieserhof, um ein solches Geschäft zu betreiben, brauche es eben auch einen entsprechenden Umsatz. Hier sollen die regionalen Produkte die Erzeugnisse aus St. Georgen ergänzen.

SÜDKURIER-Redakteurin Claudia Hoffmann im Unverpackt-Laden in Zimmern ob Rottweil. Das Couscous landet im wiederverwendbaren Behälter. | Bild: Hans-Jürgen Götz

Ein möglicher Standort ist noch unklar

Wo genau ein solcher Laden in der Bergstadt entstehen könnte, ist indes noch nicht sicher. Einig ist sich die Runde, dass eine Variante an der Bundesstraße trotz des vielen Durchgangsverkehrs nicht favorisiert wird. Die Räumlichkeiten sollen in die Stadt. Nicht nur, um die Innenstadt zu stärken und den Einzelhandel durch Synergieeffekte zu stärken, sondern auch, um fußläufig erreichbar zu sein, damit das Auto für den nachhaltigen Einkauf in der Garage bleiben kann. Zwei oder drei denkbare Lösungen gibt es bereits, mehr wollen die Organisatoren noch nicht verraten.

Aufruf zum Mitmachen: Helfende Hände sind gerne gesehen

Wichtig ist den Teilnehmern des Runden Tisches, weitere Mitstreiter zu gewinnen. „Wir haben Rückmeldungen bekommen, dass es Erzeuger gibt, die Interesse an dem Projekt haben und Bürger, die sich gerne einbringen möchten“, erklärt Ute Scholz. Dieses Engagement ist hochwillkommen. Wer mitmachen möchte, kann sich per E-Mail oder via Telefon direkt bei Kathrin Frenz melden. „Jede Hilfe ist willkommen. Angefangen bei der Mitarbeit im Arbeitskreis bis hin zu Helfern, die sich gerne beim Aufbau oder später im Laden engagieren möchten“, erklärt Ute Scholz. Auch finanzielle Hilfe sei willkommen. Und nicht zuletzt richtet sich der Appell auch an die heimischen Erzeuger und potenziellen Zulieferer. „Wir klappern zwar alle ab, aber wir richten uns ausdrücklich auch an Erzeuger, die saisonal oder auch nur in kleinen Mengen etwas anbieten“, so Gerhard Jäckle.

Gerhard Jäckle, Ute Scholz, Kathrin Frenz freuen sich über die große Rückmeldung ihrer Umfrage, wie sich Verbraucher in der Bergstadt eine potenzielle Plattform für lokale und möglichst unverpackte Lebensmittel vorstellen. | Bild: Kevin Rodgers

Zurück zu den bewährten Methoden von Oma und Opa

Die Organisatoren betonen, dass ein regionales und saisonal wechselndes Angebot nicht mit einem neuen Vollsortimenter gleichzusetzen ist. „Es geht hier darum, dass wir heimische Produkte an heimische Konsumenten bringen können“, erklärt Gerhard Jäckle. Es gebe ja auch heute schon in den Supermärkten der Bergstadt ein gutes Angebot an regionalen Produkten, sekundiert Ute Scholz. Aber ein Supermarkt könne die Breite von vielen verschiedenen lokalen Erzeugern nicht lukrativ abbilden.

Letztlich geht es bei der neuen Plattform – das Wort „Laden“ ist Ute Scholz zu kommerziell – darum, das Bewusstsein für Lebensmittel und deren Herstellung zu fördern. „Wir wollen den Erzeugern neue Möglichkeiten anbieten und sind aber auch darauf angewiesen, dass das Interesse der Verbraucher dauerhaft gegeben ist“, erklärt Gerhard Jäckle. „Hierfür braucht es etwas Idealismus von beiden Seiten.“

Säcke und Gläschen: Mit wenig Aufwand lässt sich eine Menge Müll vermeiden. | Bild: Hans-Juergen Goetz

Die Idee ist freilich nicht neu. Noch vor 50 Jahren waren lokal produzierte Lebensmittel, saisonal unterschiedliche und heimische Produkte, sparsam in Papier statt Plastik verpackt und der Spaziergang in den Laden keine Besonderheit, sondern ganz normaler Alltag.

Hier gibt es die Umfrage

Um die Wünsche konkreter zu erfassen, führt der Arbeitskreis eine anonyme Befragung unter den Verbrauchern durch. An dieser kann noch bis Freitag, 15. November, teilgenommen werden. Die Umfrage gibt es entweder online auf der Homepage der Stadt unter www.st-georgen.de oder auf Papier im Rathaus und in den Banken.