Im Museum Schwarzes Tor soll die St. Georgener Heimatgeschichte künftig auch für Kinder ansprechend präsentiert werden. Wenn sich am 19. Mai, dem Internationalen Museumstag, die Türe von 11 Uhr bis 17 Uhr öffnet, warten die Macher von Förderkreises mit einer Überraschung auf. Dann wird eine schon lange geplante Idee umgesetzt: Die kindgerechte Führung durch das gut 200 Jahre alte Gebäude.

Wie sich Hubert Urstöger ausdrückt, soll es eher ein „learning by doing“ sein. Also ein Lernen beim Selbermachen. „Wir haben lange darüber nachgedacht“, sagen Urstöger und das Vorstandsteam. „Es soll etwas sein, was den Kindern außer Spaß auch Wissen um Altes vermitteln soll.“ So sagt Otto Rapp: „Wir halten uns mit den gebotenen Beiträgen an die Geschichte vom Schwarzen Tor und was gezeigt und angeregt wird, hat alles mit dem Haus und dem Schwarzwald zu tun.“

Es sind auch die kleinen Schätze, die das Haus interessant werden lassen, so Webermeister Gerhard Keller. Er ist einer der letzten Weber, der sein Handwerk im Schwarzwald erlernt hat. Fachlich kompetent kann er also Fragen zum uralten Handwerk auch kindgerecht erklären. Von ganz groß bis kindgerecht klein sind auch die vielen Webstühle, die auf dem Speicher zu finden sind. Ganz mutige sollen auch an den kleineren- oder den Kinderwebstuhl sitzen und durch Anleitung des Experten erste Webversuche unternehmen. Gute Unterstützung findet der Webermeister in Susanne Reck-Sonntag. Sie kennt sich ebenfalls sehr gut an den Webstühlen aus und weiß ebenfalls zu beraten. Damit es auch wirklich Freude macht, können Kinder Freundschaftsbändchen an einem der Geräte weben.

Vor allem legen die Verantwortlichem im Förderverein darauf Wert, dass Kinder aller Altersgruppen eingeladen sind. „Am besten ist es, wenn sich die Kinder ihre Eltern schnappen und ins Schwarze Tor mitbringen“, schmunzelt ein großer Teil des Vorstands.

Kinder schreiben in alter Schrift

Wer, außer den Älteren kennt schließlich noch die Schiefertafel, die mit dem Griffel beschrieben wird? Das Wissen darum will Hedwig König gemeinsam mit Jürgen Ragg auffrischen. Denn, dass es außer der lateinischen Schrift in Deutschland die Altdeutsche- und die Sütterlinschrift gegeben hat, hat sich mehr oder weniger aus dem kollektiven Gedächtnis der Nation verabschiedet. Zuversicht strahlt Hedwig König aus, wenn sie sagt: „Es gibt Vorlagen und jedes Kind sollte zumindest den eigenen Namen in einer der alten Schriften geschrieben haben.“ So wie früher vielerorts die Hausaufgaben in der Stube gemacht wurden, findet diese Station ebenfalls in der Stube statt. Und dazu sind zwei historische Schulranzen im Schwarzen Tor zu besichtigen.

Uhr zum Selberbauen

Rosemarie Ziegler und Otto Rapp werden die Station vor der Uhrenabteilung besetzen. Künstlerisches und handwerkliches Geschick sind gefragt, denn die Kinder können dort eine eigene Uhr mit einem Quarzwerk bauen. Außerdem können die Kinder mit Zahntrieben experimentieren und herausfinden was zu tun ist, um einen möglichst lange drehenden Kreisel zu erhalten.

Bei Josef Kienzler und Hubert Urstöger werden von Josef Kienzler angefertigte Schindeln verarbeitet. An einem schräg aufgestellten Brett können die Kinder mit Hammer und Nägeln unter Anleitung Schindeln so annageln, wie das bei einer Dacheindeckung sein soll.